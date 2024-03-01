校園徵才台大2日起跑 336家企業釋2.5萬職缺

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（中央社記者陳至中台北1日電）台灣大學將於明天舉辦校園徵才博覽會，共有336家企業釋出超過2.5萬個職缺，涵蓋半導體、金融、製造、服務等各行各業，參與家數較去年略有成長。

校園徵才的季節到來，台灣大學明天率先起跑，號稱是台灣規模最大，共有336家企業擺出454個攤位（去年310家、448攤），校總區椰林大道不夠擺，還延伸周遭道路、操場、體育場附近。

台大校方指出，今年博覽會主題「永續、智能、創新」，台積電、台達、台泥等產業龍頭因應趨勢，將於會中開出布局未來的關鍵職缺。開幕典禮則邀請在海外獲獎無數的「十鼓擊樂團」表演，象徵學子從學校出航。

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除了科技業，金融業如中國信託、國泰金控、富邦金控等也包下數個攤位，派出大量員工現場搶人才。校方每年都會邀請一名企業家和學生分享，今年為華南銀行董事長張雲鵬，將代表在開幕活動中致詞。

除了明天的博覽會，台大預計本月5日到15日之間，還會舉辦個別公司的徵才說明會，18日到19日舉辦公司參訪，線上虛擬徵才博覽會則會持續到月底。相關資訊可參考台大網站。（編輯：陳政偉）1130301