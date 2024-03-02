台積電今年將在台招募6000人 碩士年薪上看200萬元

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（中央社記者曾仁凱台北2日電）台積電校園徵才活動起跑，今年預計在台灣招募6000人，其中包含工程師與技術員，碩士畢業新進工程師平均整體薪酬上看新台幣200萬元。

台積電今天參加台大校園徵才企業博覽會，延攬包括電機、電子、電信、光電、物理、材料、化工、化學、機械、 資工、資管、工工、工管、環工、財會、法律、管理及人力資源等科系的應屆畢業生或具備相關工作經驗的人才加入。

台積電表示，公司積極推動數位轉型，並致力於人工智慧（AI）與大數據應用，打造新一代的智慧工廠，確保卓越製造的競爭優勢，在桃園、新竹、苗栗、台中、台南、高雄皆有人才需求，

台積電指出，3月起將陸續巡迴各大專院校參與校園徵才，包括逢甲、台師大、虎科、陽明交大、中山、成大、中原、元智、中正、清大、屏科、高科、義守、北科、中興、中央、台科、雲科，共舉辦19場實體活動及4場線上徵才說明會。

台積電表示，公司同步展開2024年DNA暑期實習積因計畫，邀請有興趣的學生加入，履歷投遞活動至4月30日止，歡迎大三以上學生（碩博士優先）利用實習體驗台積電的環境與文化，藉實戰經驗提前培養未來的職場競爭力，實習表現優異者，將有機會獲得正職預聘。

台積電表示，將提供員工優質的工作機會，包括有競爭力的整體薪酬及優於法令的福利制度，近年來隨著全球布局逐步展開，台積電積極培育並招募全球人才，新進人員有機會透過海外歷練，培養國際視野。（編輯：黃瑞弘）1130302