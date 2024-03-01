ASML啟動校園徵才 今年預計招募400人

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（中央社記者張建中新竹1日電）艾司摩爾（ASML）今天宣布，啟動2024年度校園徵才計畫，今年預計招募400人。ASML表示，校園徵才系列活動將於2日揭開序幕，包括5場校園博覽會、8場校園說明會及女性專才線上講座。

ASML指出，今年校園博覽會首度導入環境永續概念，攤位材料皆使用環保再利用材質，打造更符合ESG（環境、社會責任、公司治理）的校園活動。

為讓新鮮人更認識公司，ASML安排客戶支援、研發支援、智慧製造、供應鏈管理4部門員工或主管，於校園系列活動中與學生對談，活動現場也有人資人員說明招募與投遞履歷相關問題，並搭配半導體趨勢講座、微影技術業師授課、校園大使等活動。

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ASML表示，今年持續致力於女性校園人才培育， 期待招募更多女性專才加入。搭配春季校園活動，4月將舉辦Women at ASML線上講座，透過ASML女性工程師與主管的個人職涯分享，為學生建立未來職涯想像。下半年將首度推出導生計畫，透過業界工作者的實務經驗傳授，協助學生接軌半導體產業。

因應求才與留才需求，ASML提供具競爭力的薪資和福利，即便2023年全球半導體產業不景氣，ASML員工平均依然可領6個月以上的績效獎金，實際薪酬依工作性質、年資和績效而定；此外，ASML還提供員工全方位職能培訓和全球工作輪調機會。（編輯：楊凱翔）1130301