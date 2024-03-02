太空中心參與台大校園徵才 今年要招百餘位工程師

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（中央社記者張璦台北2日電）台大校園徵才博覽會今天舉行，國家太空中心主任吳宗信「回娘家」，鼓勵年輕人「做伙做刺激的」，並表示中心今年將增加107個員額，釋出職缺包含火箭、衛星工程師，他也透露，最看重年輕學子具備熱情、合群、不怕困難3大特質。

台灣大學校園徵才博覽會今天開跑，國家太空中心（TASA）攤位吸引許多電機工程學系、機械工程學系、物理學系等學生駐足，與畢業自台大機械工程學系的吳宗信合影，並向吳宗信洽詢實習、工作機會，以及「我該做火箭、還是衛星」。

吳宗信表示，做衛星有商機，做火箭更刺激，兩者很多東西是相通的，都很重要，但入軌火箭可說是滿足人生的願望；同時，今年國家太空中心除有實習機會，也將增加107個員額，到年底全體正式人員會達474人。

吳宗信進一步表示，今年開出的職缺包含火箭、衛星工程師，涉及材料化學、機械、電機、航太、電子、資訊、物理、通訊等領域。火箭相關職缺工作地點主要在台南市，衛星相關者則在新竹市，符合「南火箭、北衛星」發展布局；職缺待遇為面議。

談及看重的人格特質，吳宗信說，除了基本的學術專業，年輕學子要加入國家太空中心「做伙做刺激的」，必須要有熱情、不怕困難，同時也得合群，畢竟不論火箭或衛星，都需要靠團隊合作力量才能完成。（編輯：郭無患）1130302