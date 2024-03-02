台大徵才博覽會 金控釋逾3萬職缺具AI背景最搶手

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（中央社記者潘姿羽、蘇思云、張璦、謝方娪、羅元駿台北2日電）台大校園徵才博覽會今日登場，各大金控、銀行合計釋出逾3萬職缺，其中光「金控雙雄」富邦金、國泰金缺額就破萬，開的職缺不再只是傳統財金領域，人工智慧（AI）當道，具數位科技背景的人才最受歡迎，顯示金融業者為了保有競爭力，搶才不手軟。

台大校園徵才博覽會今天開跑，儘管天氣不佳、陰雨綿綿，台大學生仍踴躍參與，各家金控也多有高階主管出席，面對面與學生分享職涯經驗。

觀察主要業者開出的職缺數，國泰金控暨5大子公司今年預計招募逾7000個職缺，富邦金及子公司今年擴大徵才規模至6600人，中信金今年預計招募6800至7200人，新光金及子公司今年預計徵才4000人，台新金及子公司釋出逾3000個職缺，永豐金預計招募1400至1500人。

玉山金2024年預計招募600位優秀人才，包含私銀財管、跨境服務、永續金融、資訊科技等領域。

國泰金控展現對徵才的重視，總經理李長庚親自出席，他致詞時表示，人工智慧（AI）科技當道，職場工作者若不懂AI應用，也會擔心職涯受到影響，隨著金融場景多元，國泰金開出的職缺不再只是傳統財金領域，對於土木工程、數位科技、消防、電機背景的人才也很歡迎。

國泰金控暨五大子公司今年預計招募逾7000個職缺，橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃與業務等五大職系，其中數位科技人才需求逾500人為歷年最高。

富邦金及子公司因應數位趨勢，富邦金今年重點招募職缺除金融業核心經營管理、法金及個金等，亦包括資訊科技人員、數位行銷及數據科學人員、投資管理研究人員。另今年富邦證券風險管理組、富邦期貨金融交易組、富邦期貨數位經營組等均為首次開放招募的職缺。

中信金儲備幹部招募計畫今年共開放10個組別，預計招募逾60位海內外跨界菁英，首年提供百萬年薪。此外，國際化仍為中信金人才招募重點，今年持續招募國際法金業務菁英計畫（IRM）。

永豐金今年預計招募1400至1500人、MA（儲備幹部）60名。旗下永豐銀徵才聚焦二大類策略人才，以碩士畢業為主的MA和學士畢業為主的金融科技力PA（Professional Associate），並另有金控AI人才、永豐金證MA。

以證券見長的元大金控，今年MA招募以4大組，分別是「策略發展」、「投行法金」、「數位金融」、「投資研究」，預計招募30至50位。

台新金及子公司因應數位金融服務新世代來臨，鎖定延攬跨領域金融科技人才，儲備幹部方面，今年台新金預計招募70名MA，年薪水準將超過百萬元。

新光金及子公司主要徵才類別涵蓋數位金融、資訊安全、永續發展與金融業務等。新光銀行及元富證券今年分別將招募30名及10名MA，其中，元富證券今年首次招募數位金融及投資研究MA。銀行MA月薪新台幣6萬元起跳、證券MA起薪介於4至6萬元不等。

華南金控董事長張雲鵬今天「回娘家」，自台大畢業後50年重返校園，出席徵才博覽會開幕典禮。

張雲鵬致詞時表示，各界常有迷思，認為金融業只需要商科人才，但如今多元金融服務快速崛起，業界也大力推展金融科技，所以非常需要財務、資訊、科技、數據等人才加入，甚至地緣政治、經濟分析專才，對產業來說也至關重要。

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第一銀行表示，2024年度徵才開放360個名額，包含一般行員、儲備核心人才（MA）、程式開發人員等；合庫銀行則徵才431人，包含金融科技發展項目研發、資安相關人員；彰化銀行也預計徵才至少400人。

國內大型壽險業亦赴台大徵才博覽會搶才，南山人壽說明，今年預計招募500名內勤及5000名業務員，因應數位發展及接軌國際，今年徵才重點涵蓋儲備菁英MA、數位金融科技人才、數據分析人才、資料庫管理人才、通路管理儲備經理人等。儲備幹部方面，南山人壽未設限最終錄取名額，開放優秀、具企圖心、嚮往成為大型金融產業全方位領導人才的年輕世代挑戰。（編輯：張若瑤）1130302