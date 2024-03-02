國泰金李長康評景氣平穩向上 今年發股利空間更大

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（中央社記者蘇思云台北2日電）國泰金總經理李長庚今天表示，今年景氣平穩向上，金控營運也期待平穩向上；至於股利政策，從財務上來看，今年發放股利空間會比去年更大，後續還是要待董事會通過再對外說明。

國泰金控今天參與台大校園徵才博覽會，李長庚也親自出席。

李長庚致詞時表示，AI科技當道，職場工作者若不懂AI應用，會擔心職涯受到影響。國泰金提供跨域、跨產業歷練，這是未來不用擔心AI的關鍵能力。隨著金融場景愈加多元，國泰金開出的職缺也不再只是傳統財金領域，對於土木工程、數位科技、消防、電機背景的人才也很歡迎。

李長庚指出，國泰金控暨5大子公司人壽、銀行、產險、證券、投信預計招募逾7000個職缺，包含儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃與業務菁英等5大職系，其中，數位科技人才需求逾500人為歷年最高。

李長庚會後接受媒體採訪時表示，根據多數國際預測機構，今年景氣屬於平穩向上，明年有很多新的應用、有較大成長機會，相信在這段期間加入職場是很好的時點。

展望國泰金今年營運，李長庚表示，國內保險業將在2026年接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號公報）及TW-ICS（台版新一代清償能力指標），有很多在地化措施，預期這1、2年因為市場變動大，加上接軌規劃，會有多一點變數。

不過，李長庚強調，2年接軌後，相信營運會更穩定，隨著景氣平穩向上，金控營運發展也期待平穩向上。

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媒體關注美國聯準會（Fed）今年降息時程可能延後，是否對金控子公司帶來影響。李長庚表示，利率對金融業很重要，國泰金屬於總合性集團，利率高的時候，銀行獲利受惠，利率往下走時，資本市場比較活潑，人壽投資部位有望更好。不管利率高低，都要做好因應，達到比較平穩的營運效果。

國泰金去年每股配發現金股利新台幣0.9元，外界關注今年股利政策，李長庚表示，還是要等財報出來，不過財務上來看，今年發放股利空間會比去年更大，後續等董事會通過後，才能對外說明。（編輯：郭無患）1130302