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開放保險業設SPV海外發債 李長庚：籌資更方便

2024/3/2 13:35
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（中央社記者蘇思云台北2日電）金管會擬開放保險業設特殊目的公司（SPV）海外發債籌資，國泰金總經理李長庚今天表示，若能打通國外管道，將讓壽險業籌資更方便，海外也會有一定額度。法令上需要一些配套，尊重主管機關最後決定。

國內保險業將在2026年接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號公報）及TW-ICS（台版新一代清償能力指標），考量保險業強化資本需求及國內籌資管道有限，金管會預計今年陸續修正法規，開放保險業設SPV海外發債籌資，因資金應會直接在海外運用，將列國外投資限額管控。

李長庚今天出席台大校園徵才博覽會，會後接受媒體採訪時表示，壽險業強化資本，除了透過國內管道外，如果可以打通國外管道，將讓壽險業籌資更方便。法令上需要一些配套，尊重主管機關最後決定。

國泰人壽去年發債新台幣350億元，今年初也宣布發債500億元，目的是為了強化財務結構，創下歷來最大規模。李長庚表示，如果通過設立SPV海外發債籌資，海外也會有一定發債額度，但不會比照國內額度。

李長庚解釋，主要負債還是新台幣為主，加上新台幣發債管理比較簡單、執行成本比較便宜，因此，如果可以透過新台幣管道取得資金，仍會以新台幣為主。

新壽董事長魏寶生接受媒體專訪呼籲金管會開放壽險業以SPV發行海外債募資，應不計入國外投資限額。李長庚對此僅表示，尊重主管機關決定。（編輯：郭無患）1130302

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