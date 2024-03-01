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開放保險業設SPV海外發債籌資 最快第2季底上路

2024/3/1 11:07
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（中央社記者謝方娪台北1日電）考量國內籌資管道有限，金管會預計今年陸續修正法規，開放保險業設特殊目的公司（SPV）海外發債籌資，因資金應會直接在海外運用，將列國外投資限額管控，力拚第2季底完成法規修正後上路，對保險業發債籌資添助力。

國內保險業將於2026年接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號公報）及TW-ICS（台版新一代清償能力指標），考量保險業強化資本需求及國內籌資管道有限，金管會已在今年1月新春記者會預告政策利多，預計今年首季修正發布「保險業發行資本性質債券應注意事項」，開放保險業透過設立SPV海外發債籌資。

金管會官員表示，國內籌資管道有限，若不讓保險業至海外籌資，業者在籌資面確實會有困難，但業者至國外發債會遇到複雜稅負問題，有的國家會將集團所有關聯公司放在一起看，因此壽險業建議設SPV較為單純，保險業投資海外不動產，亦是設SPV去持有。

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金管會規劃鬆綁法規，為壽險業籌資添助力，不過，新壽董事長魏寶生接受媒體專訪呼籲金管會開放壽險業以SPV發行海外債募資，應不計入國外投資限額，且再度呼籲金管會開放透過再保解決壽險業既有高利率保單困境。對於魏寶生隔空建言，官員對此不予評論。

金管會預計今年首季修正「保險業發行資本性質債券應注意事項」，後續進一步修正「國外投資管理辦法」等相關法規。官員說明，開放保險業設SPV海外發債籌資可列自有資本，會納入可運用資金母數，在海外籌資後在海外進行資金運用，自然要回歸海外投資限額管控，「看不出不列海外投資限額計算的理由」。（編輯：趙蔚蘭）130301

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