新壽增資急迫 新光金擬春節前赴金管會報告

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（中央社記者謝方娪台北26日電）新光金大股東間為新壽增資案隔空交鋒，外界關注今天新光金董事會，新光金董事暨新壽董事長魏寶生表示，為回應金管會要求，他與新光金董事長陳淮舟擬於春節前向金管會報告，並在春節後提前召開董事會討論具體增資計畫。

新光金2023年經營權易主，子公司新壽現金增資進度卡關，新光金大股東間因增資意見不同調，近日隔空互嗆，引起金管會注意，並在22日約談新光金及新壽經營階層，指示應及早完成對主管機關的增資承諾。

新光金今天召開董事會，在董事會前一日，新光金大股東吳東進出面呼籲經營層，辦理金控募資進而增資新壽才是正途；新壽經營層則表示，以子公司盈餘上繳轉增資其餘子公司，過往亦有前例，雙方隔空交火，引起外界高度矚目。

新光金董事暨新壽副董事長洪士琪今天傍晚受訪表示，董事會下午2時開始，下午4時15分結束，「沒外界想得嚴肅，每位董事暢所欲言、交換彼此意見，沒有任何火花，大家方向一致往前」。

洪士琪強調，增資新壽是一定要做的事，金控對人壽子公司該盡的增資義務必須遵守，也一定會努力達成，雖然和保險局期待可能還有小落差，但還有半年時間，會繼續努力，「增資、尋找外部顧問等是手段，讓新壽資本適足率（RBC）達到200%才是最終目的」。

魏寶生表示，相較過去，今天應是最和諧的一次董事會，陳淮舟為表達對金管會來函的重視，也臨時經過董事同意，將金管會來函列為此次董事會報告案。

魏寶生提到，針對金管會限期新光金及新壽在1個月內針對2023年尚未完成的55億元現金增資承諾提出具體時程，陳淮舟擬與魏寶生在春節前先向金管會報告，並在春節後提前召開董事會討論增資案，力拚如期在1個月內完成金管會指示。

對於是否有董事在會議上表達以其餘子公司盈餘上繳轉挹注新壽資本的疑慮，洪士琪說，「還好，大家蠻一致，近日新光金發布聲明，董事都很清楚框架」；魏寶生則表示董事會「單純落幕」。

魏寶生強調，經營公司並非在搞辯論、搞名嘴，董事會為公司治理執行單位，董事在會議上聚焦公司未來經營，氣氛非常和諧，並未如外界猜測充斥火藥味。

對於有媒體報導，新光金現在的經營團隊認為向股東拿錢為最後選項，金管會認為「此已與一般金融業經營思維不同」，洪士琪對此表示，「各思維角度不同，但不管如何，重點是金控必須對人壽增資，讓新壽更好、更強壯」。

洪士琪說，大部分董事均支持其餘子公司盈餘上繳轉增資新壽，今天並沒有董事提出質疑或反對；且2023年底新光金先以過往子公司上繳盈餘所剩15億元資金增資新壽，亦有得到主管機關同意。

魏寶生指出，今天董事會具體共識是「增資、RBC，都很重要」，至於新壽資金何時可到位，經營團隊自然希望越快越好。（編輯：張均懋）1130126