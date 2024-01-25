新光金董事會前夕 兩派人馬為新壽增資案再攻防

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（中央社記者謝方娪台北25日電）新光金名譽董事長吳東進今天出面呼籲，辦理金控募資進而增資新壽才是王道；新壽經營層表示，以子公司盈餘上繳轉增資其餘子公司，過往亦有前例，且不排除上半年再發債，雙管齊下力拚新壽RBC達標。雙方在董事會前夕再交鋒，引起外界矚目。

新光金2023年經營權易主，子公司新壽現金增資進度卡關，新光金大股東間因增資意見不同調，近日隔空互嗆，引起金管會注意，並在22日約談新光金及新壽經營階層，指示應及早完成對主管機關的增資承諾，更何況新壽2023年6月底RBC（資本適足率）已未達法定最低標準。

為符合金管會要求，新光金24日透過聲明表示，積極規劃在第2季以其他子公司上繳盈餘，對新壽增資新台幣70億元。新光金26日下午將舉行董事會，但因增資案事先並無列入此次議程，且增資屬重要議案，無法提臨時動議，外界估新光金明天董事會僅能交換意見，待下次董事會才能正式列入議案，亦不排除近日召開臨時董事會討論的可能性。

對於新光金24日聲明提到，在股價低於票面時貿然辦理現金增資傷害股東權益甚鉅，吳東進今天受訪強調，他過去3度以低於票面金額辦理現金增資，均有順利完成，並質疑新光金現經營層將金控募資案列為最後選項，「金管會能接受嗎？」

吳東進說，新光金擬以其他子公司上繳盈餘增資新壽，而非金控直接辦理募資案進而增資新壽，但銀行等子公司上繳盈餘，亦會影響銀行資本適足率，進而牽動業務推展動能；且新光金原先可配息來源為銀行及證券子公司，若挪去增資新壽，要如何配發股利給投資人。

吳東進表示，新台幣70億元現金增資已不夠拉升新壽RBC回到法定標準，現在新光金經營團隊不積極辦理募資進而增資新壽，他憂心將產生嚴重問題；且新光金本身2023年12月底資本水準是否可達標，亦有疑問，呼籲新光金經營團隊辦理金控募資，「由大股東實質掏錢增資才是正道」。

吳東進也提到，即使股價低於票面，有股東不願認，其他投資人看好經營前景，亦可參與，但新光金現在不辦理現金增資，投資人連參與機會都沒有。

新壽副董事長洪士琪今天受訪時表示，去年6月9日新光金股東會前，多數股東認同新光金必須被改變，因此改革派現在坐在這裡；現經營團隊策略是先自救，包括業務改革等，而非先向股東拿錢，畢竟過往在票面價值下做現金增資後，並未拉抬股價。

洪士琪指出，新光金負有對子公司增資義務，「打從第一天到現在，新光金從來沒有表示不增資」；針對主管機關要求新光金及新壽落實前經營者承諾，經營團隊一定會履行。

洪士琪提到，2023年底母公司翻箱倒櫃，找出過去幾年子公司上繳盈餘剩下的資金，趕快以這筆資金增資新壽，且過往雙卡風暴衝擊新光銀行時，也是新壽上繳盈餘給金控、進而支援銀行資本，現在邏輯相同。

洪士琪質疑，對比前經營團隊在子公司需要資金時，轉頭向股東要，「經營團隊自己有做過努力嗎？」

新壽董事長魏寶生則提到，上半年母公司除了規劃以其他子公司盈餘上繳轉挹注新壽外，他也不排除再次發債籌資，雙管齊下力拚新壽RBC達標，至於發債規模，要待財報出爐才可進一步評估。（編輯：趙蔚蘭）1130125