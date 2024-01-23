新壽增資卡關遭約談 金管會：不能擋有意願股東增資

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（中央社記者謝方娪台北23日電）新壽對金管會現金增資承諾跳票，新光金大股東對增資意見喬不攏，金管會22日約談新光金及新壽董事長與總經理，提出監理機關3點立場，金管會強調，即使有些股東不願意增資，但不能阻擋有意願增資的股東增資。

新光金2023年經營權易主後，新壽對金管會許下3年各現金增資新台幣70億元承諾卡關，新光金大股東近日隔空喊話，意見分歧。金管會保險局長施瓊華今天親自出席例行記者會，表達監理機關3點立場。

施瓊華表示，金管會已在22日下午約談新光金和新壽董事長及總經理，談話有3大重點，首先，針對新壽先前給出分3年各增資70億元承諾，除了當時董事長及總經理有簽署承諾書外，亦有提至新光金及新壽董事會並獲得通過。

施瓊華強調，金融機構必須對主管機關信守承諾，包括對2023年尚未完成的增資提出具體時程，並應針對今年70億元增資提出時程規劃。

其次，針對外界揣測新壽增資缺口龐大，施瓊華澄清，因過去高利率保單背景造成的接軌壓力，新壽有的問題，其他壽險公司也有，因此金管會針對壽險業接軌IFRS 17及TW-ICS給予在地化及過渡措施。

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施瓊華說，金管會給予壽險業15年接軌過渡期及貼水，希望協助業者順利接軌，在15年期間內透過經營能力、商品結構轉型、大股東籌資等管道慢慢弭平相關缺口；不過，壽險公司在接軌日前資本適足率（RBC）必須符合200%最低標準，才可申請15年過渡期。

第三，施瓊華表示，大股東或部分董事有向外界或在董事會表達增資意願，希望新光金及新壽董事會對此好好討論增資議題，縱使有些股東不願意增資，但不能阻擋有意願增資的股東增資，要讓每位股東權利得到尊重。（編輯：林淑媛）1130123