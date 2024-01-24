新光金：透過子公司上繳盈餘 規劃第2季增資新壽70億

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（中央社記者蘇思云台北24日電）新光人壽增資跳票，大股東意見分歧，引起金管會高度關注。新光金今天表示，積極規劃今年第2季以其他子公司上繳盈餘，對新光人壽增資新台幣70億元，以符合主管機關的要求。

新壽先前承諾將2023年到2025年間每年現金增資70億元，但去年僅增資15億元。針對去年尚未完成的55億元增資承諾，金管會已要求新光金及新壽1個月內提出具體時程。

新光金控今天晚間發布5點聲明，第1，新光金對新壽增資案，為法定義務，新光金向來遵循規範，並持續積極處理。

新光金表示，前任經營者2020年向金管會所做承諾，重點在新光金對新壽的增資，因此去年6月新上任的金控董事會都有就此積極討論，並無阻擋增資。新光金現增議案並未撤銷，仍在續行討論。

第2，新壽因過去販售高利率保單及投資等因素導致經營不善，預估至2026年接軌TW-ICS前，為符合資本適足率（RBC）達到200%的標準，有很大的資本需求，遠非金控對人壽增資70億元所能解決，因此必須多管齊下。

新光金指出，去年下半年，新光金控已盡全力先以帳上自有資金注資15億元給新壽；新壽也發行次債130億元，因此新壽10月RBC已超過200%，已逾原擬現金增資70億元的效果，但因去年第4季整體環境與匯率變化大，因此導致新壽RBC下降、再次不足。

新光金指出，將積極規劃今年第2季，以其他子公司上繳的盈餘，對新光人壽增資70億元，以符合主管機關的要求。另外，考量2026年接軌TW-ICS前，新壽資本需求大，必須慎重規劃籌措資金來源，新光金也已委請外部顧問協助，研議各種對新壽增資的可能方案，希望盡早達成主管機關監理要求。

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第3，新光金對於保險局的要求，沒有任何悖離，積極面對、尋求長期解決方案，有信心把新壽帶到健康經營的道路上。第4，新光金因先前經營者長期經營不善，導致績效低落，公司股價長期低於票面，目前的困境是前任經營者所造成，但前任經營者持續對外放話，干擾公司營運，盼外界不要被誤導。

第5，新經營團隊接手後，積極尋求各種方法，懇請主管機關繼續協助業者，讓新壽轉變體質、脫胎換骨。（編輯：潘羿菁）1130124