吳東進籲金控現增助新壽 新光金：大股東勿干擾營運

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（中央社記者謝方娪台北29日電）新壽RBC未達法定最低標準，2023年對金管會增資承諾亦跳票，新光金大股東吳東進呼籲金控應辦現增挹注新壽，新光金則強調增資僅是手段，RBC達200%才是目的，並要大股東勿干擾公司營運。

吳東進透過幕僚回應，表達有意增資是大股東對公司最直接的支持，與大股東干政無關；對於強化新光金及新壽體質，依舊主張必須先透過大股東增資「自助」，才有可能尋求監理機關的「人助」。

新壽2023年6月底RBC降至184%，未達200%法定最低標準，經會計師查核簽證的2023年12月底RBC將在3月底出爐，不過新壽自結去年12月底RBC已降至179%，將連2期落入資本不足階段。

針對新光金經營團隊定調金控募資為最後選項，將先透過其他子公司盈餘上繳轉挹注新壽、再搭配新壽發債以強化資本，吳東進28日強調，為永續經營，新光吳家人應一起支持金控現金增資，進而增資新壽。

新光金今天發布聲明重申，金控對新壽增資為法定義務，26日新光金董事會針對主管機關來函要求內容正式提案報告，董事充分溝通，有共識協助人壽解決問題。

新光金表示，新光金增資新壽僅是手段，新壽能在2026年接軌TW-ICS前RBC達標200%才是目的，公司從未反對或阻礙對人壽子公司增資。

新光金指出，過去新光金動輒以低於票面金額向股東募資，造成股價長期萎靡不振，且募資作法未能成功扭轉公司經營困局，傷害全體股東權益甚鉅，因此，新光金規劃對新壽增資的資金來源，對全體50多萬名股東募資應為最後選項。

新光金表示，新經營團隊接手經營至今，除已現金增資新壽達新台幣15億元、新壽發行次債募資130億元外，亦致力找尋其他可最終解決讓新壽RBC在接軌ICS前得以達標的作法，因此提出比照同業將死利差互抵責任準備金列入RBC計算的建議，很遺憾金管會未予同意。

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新光金進一步指出，公司除了努力規劃在今年第2季完成對新壽增資70億元外，並已委請外部顧問公司協助，積極研議各種可能方案，「新光金有信心能找到解決辦法，但最後仍需取得主管機關支持同意才得以落實執行」。

新光金並強調，大股東身為名譽董事長，應謹言慎行、自律自重，籲請大股東應依循合法管道，由所指派的法人董事代表參與公司經營，勿再放話干擾公司營運，以充分落實主管機關對大股東不得干政的規範精神。（編輯：潘羿菁）1130129