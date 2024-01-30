新光金兩派股東相爭 黃天牧：增資承諾不容打折扣

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（中央社記者謝方娪台北30日電）新壽資本不足，新光金認為金控募資為最後選項，金管會主委黃天牧今天首度表態，新光金應以保戶、存款戶及投資人權益為優先，「如果有股東願意增資，為何不讓願意增資的股東去增資」，不能因經營團隊調整而忽視增資承諾，「金管會對此事不容打任何折扣」。

新光金2023年經營權易主，由「改革派」股東取得經營權，原公司派、新光金大股東吳東進則退居新光金名譽董事長。

新壽2023年6月底資本適足率（RBC）未達法定最低標準，同年對金管會增資承諾亦跳票，吳東進近日呼籲金控應辦現增挹注新壽，新光金則強調增資僅是手段，RBC達200%才是目的，並要大股東勿干擾公司營運。雙方對新壽增資方式看法分歧，屢屢躍上媒體版面。

黃天牧今天率各局首長舉行年度新春記者會。黃天牧會中提到，2023年6月新光金股東會前夕，外界認為前經營者成績不符期待，少數股東結合徵求來的委託書取得經營權，金管會尊重新光金股東會決定，在新經營團隊就任當日，銀行局長莊琇媛及保險局長施瓊華即約談新光金新任董事長陳淮舟，提出5點期待，包括希望董事會化異求同、和衷共濟等。

黃天牧指出，他在6月15日端午節談話時，亦曾提出5點觀察，希望提出改革的團隊能務實、劍及履及地執行，不希望增資成為對弈籌碼；新光金股東會至今已7個多月，「聽其言、觀其行」，金管會今天的立場與先前表達的仍一致，金管會嚴格希望經營團隊可注意並遵守先前金管會表達的期許。

針對近期紛擾，黃天牧亦發表監理機關4點立場，第1，金融業經營具高度公共性，不同於一般企業，對於基於信任交付保費或存款的民眾必須以誠信為本、忠實維護客戶權益，社會信任才是金融機構最重要的資產。

黃天牧強調，新壽董事會先前對金管會承諾過2023年至2025年每年現金增資新台幣70億元承諾，不可以因經營團隊調整而忽視，必須嚴格遵守，「經營團隊要非常清楚認知，金管會對此事不容打任何折扣」。

第2，企業經營已從股東資本主義走向利害關係人資本主義，除了要顧及股東權益，更要顧及員工、供應鏈乃至於客戶權益，遑論金融機構是受金管會高度監理的公益性機構，金融機構負責人念茲在茲的應是如何維護保戶、存款戶及投資人權益，而非念茲在茲增資對股東的損失是什麼、成本是什麼。

黃天牧強調，金融業獲利是一回事，但金融機構存在及發展目的是為了保護保戶、存款戶及投資人權益，希望相關金融機構負責人能體會金融機構經營的目的，保護存款大眾及投資人權益才是最高優先。

第3，黃天牧表達，因金融機構受高度監理，首要目標是維護保戶、存款戶及投資人權益，當金融機構有增資需求，主要股東理所當然應優先現金增資，沒有任何理由。

他說，資金缺口當然不盡然由大股東完全承擔，金融機構可以發債，或經相關監理單位審慎評估子公司上繳盈餘不會影響子公司財業務健全性的話，經金管會同意有可能上繳盈餘，但當金融機構資本出現缺口時，金管會期待的是，主要股東必須對注資承擔最重要責任，這也是主要股東的義務。

黃天牧亦語重心長提到，「當有股東表達願意現金增資的時候，你可以不用增資，為什麼不讓願意現金增資的股東去增資，目的為何？是否有真的為保戶權益著想？」

第4，他表示，陳淮舟上任時發給新光金員工的公開信，有表達希望董事會能和衷共濟、齊心協力的高度，可是最近金管會看見新光金股東彼此對立，對整體金控未來經營而言，並不是很符合期待。

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黃天牧說，檢視新光金2023年6月12日改選後的新董事會名單及舊董事會名單，某些標榜改革的社會賢達及先進，其實在先前也是原經營團隊成員，「所以，需要這樣劃分彼此嗎？」

黃天牧表達，金管會監理態度是金融機構必須維繫保戶、存款戶及投資人權益，他再次呼籲新光金所有股東化異求同、和衷共濟，共同為了新光金永續發展、維護新壽309萬名保戶及320餘萬名存款戶，乃至於眾多投資人權益，共同努力。（編輯：潘羿菁）1130130