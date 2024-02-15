黃天牧提資本市場監管5大方向 期許台股邁向國際

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（中央社記者曾仁凱台北15日電）台灣證券暨期貨業今日舉行新春團拜，金管會主委黃天牧親自出席，對於金龍年國內資本市場監管，提出新年5大方向，包括強化韌性、精進創新、推動永續、落實普惠和邁向國際等。

黃天牧致詞時表示，過去一年，台灣資本市場的表現相當有韌性，籌資金額、交易市值或股價，都有不錯表現；證券周邊單位在創新方面也交出漂亮成績單，包括興櫃的整併，創新板發行和交易制度的調整與改革，零股交易也有長足的進步，乃至去年12月碳交所正式開幕。

但他強調，不能自滿，要繼續努力，今年面對的環境，將是更不可預料，充滿很多無法預測的地緣政治、經濟金融的變化，必須步步為營面對每一個挑戰。

他提出金管會今年5大努力方向，第一是強化韌性，除了大家想到的資安、個資，目前台股整個市值，集中在半導體、科技等產業類別，要慢慢調整，讓其它如數位、綠能等類股，也能夠漸漸產生一些穩定市場的力量，讓台股能夠均衡發展，產生韌性。

第二要精進創新，未來台灣經濟發展是以創新為導向和主軸的經濟發展模式，不論交易所或櫃買中心，對創新事業的籌資、募資，要繼續努力。在制度方面，證期局也會積極配合，希望在發行交易制度方面，能夠更有彈性，因應市場需求。

第三是推動永續，這是重中之重，不論銀行、保險、證券，永續方面的努力要持續進行，包括很多資訊的揭露，包括碳排的查證驗證等。

第四要落實普惠，今年底之前，對於零股交易的撮合時間會再縮短，其它制度也在不斷研議，希望讓一般民眾，尤其是年輕人，能對台灣資本市場有信心，成為民眾理財投資最信賴的管道。

最後是邁向國際，黃天牧鼓勵相關單位要和國際鏈結，要告訴國際間其它的資本市場，台灣做了些什麼事情，也要學習其它國家。（編輯：楊蘭軒）1130215