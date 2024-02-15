林修銘：平衡AI半導體股占台股比重 推3產業造新經濟

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（中央社記者曾仁凱台北15日電）金龍年新春開紅盤，台灣證交所今天舉行新春團拜，董事長林修銘樂觀展望台股表現，但他認為熱門的AI、半導體，目前占台股比重超過6成，有點偏高，盼推動數位、綠能、生技等新經濟產業發展，讓台股更加平衡。

台灣證券暨期貨業今天舉行新春團拜，包括金管會主委黃天牧、證交所董事長林修銘等主管都親自出席。兔年台股紅不讓，全年大漲3163點，成功站上「萬八」，全年漲幅高達約21.18%，換算市值暴增新台幣10兆元。

林修銘看金龍年，他認為台股與國際股市連結脈動，台灣以AI半導體產業為主，跟上全世界的潮流，去年表現僅次於日股，與美股等指數並駕其驅，展望今年台股，仍然充滿期待。

不過他也提醒，今年包括美國在內，多個國家將舉行大選，加上地緣政治等因素，可能為台股帶來挑戰，也考驗台灣企業的韌性。

他認為，AI、半導體，目前占台股比重超過6成，有點偏高，證交所首要的新年目標，將以現有AI、半導體等關鍵產業的亮眼表現為基礎，結合主板與創新板力量，推動數位、綠能、生技3大新經濟產業發展，吸引大型企業與國際級企業在台上市櫃，打造新經濟產業聚落，以資本市場力量支持實體經濟發展，維持台灣產業於國際競爭優勢。

同時響應政府產業政策，證交所將攜手公部門與產業單位，驅動新創資金活水，發揮其投資影響力提高機構法人和投資大眾對新創事業的認同度，注入成長所需資金，進而增進企業價值。這將為資本市場帶來更多優質投資標的，促進產業升級，形成正向循環，為公司與投資人創造雙贏。

另方面，證交所也將鼓勵市值大於100億元的上市公司增加法說會頻率，進一步結合產業供應鏈辦理座談會，發揮以大帶小的綜效，增加中小企業能見度；亦與大型國際機構合辦引資活動，將優質企業推向國際。也為所有在台上市櫃籌資的企業，採取多元方式帶動更多資金投資台灣，同步活絡市場量能，進而壯大市場規模。（編輯：潘羿菁）1130215