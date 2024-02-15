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台股開紅盤 上市公司總市值衝上59.25兆元創新高

2024/2/15 16:34（2/15 17:01 更新）
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台股15日龍年開紅盤，早盤指數飆漲逾600點，一舉突破18700點，來到歷史新高18725點。中央社記者吳家昇攝 113年2月15日
台股15日龍年開紅盤，早盤指數飆漲逾600點，一舉突破18700點，來到歷史新高18725點。中央社記者吳家昇攝 113年2月15日
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（中央社記者曾仁凱台北15日電）台股金龍年紅盤報喜，在護國神山台積電補漲領軍下，今天指數大漲548.50點，終場收在18644.57點，換算上市公司總市值一舉衝上新台幣59兆2534億元，創下歷史新高。

根據證交所最新統計，國內上市公司今天收盤總市值來到59兆2534億元，比起2月5日兔年封關的57兆6205億元，一天暴增1兆6329億元，飛越今年1月29日寫下的57.59億元紀錄，改寫歷史新高。

台股兔年紅不讓，過年前以18096點封關作收，成功站上「萬八」，全年大漲3163點，漲幅約為21.18%，換算市值暴增10兆元。今天金龍年一開春，再度送上好彩頭。

全球瘋AI，台股春節年假休市9天期間，台積電ADR（美國存託憑證）股價大漲約一成，帶動今天台股新春開盤，台積電股價強勢補漲，終場大漲51元、收在697元，單一公司單日市值增加1兆3225億元，並領軍大盤強勢向上攻堅。（編輯：張均懋）1130215

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