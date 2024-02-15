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台積電勁揚51元市值激增1.32兆元 刷新6大紀錄

2024/2/15 16:43（2/15 16:54 更新）
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台股15日龍年開紅盤，台積電早盤大漲63元，至709元，漲幅9.7%，一舉突破歷史高點。中央社記者吳家昇攝 113年2月15日
台股15日龍年開紅盤，台積電早盤大漲63元，至709元，漲幅9.7%，一舉突破歷史高點。中央社記者吳家昇攝 113年2月15日
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（中央社記者張建中新竹15日電）台股今天龍年開紅盤，台積電表現亮眼，開盤跳空達709元，創新天價，終場雖然漲幅收斂，收在697元，仍上漲51元，創新高；單日增加市值、市值規模及貢獻大盤指數也同創新高，台積電一口氣刷新6大紀錄。

台積電1月營收重登新台幣2000億元之上，達2157.85億元，創同期新高。法人預期，台積電應是人工智慧（AI）浪潮下的長線贏家，2024年營收可望成長22.7%，2025及2026年營收將再成長19.4%及15.4%。

台積電不僅是AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）主要晶片代工廠，也是超微（AMD）、高通（Qualcomm）及聯發科AI晶片代工廠。台積電在OpenAI重塑半導體業的計畫中還占舉足輕重地位。

台股兔年封關後，AI概念股輝達及美超微電腦（Super Micro Computer）股價同創新高，台積電美國存託憑證（ADR）上揚10.48美元，漲幅8.82%，攀升至129.27美元。

台積電今天展開補漲走勢，開盤跳空達709元，創新天價，隨後漲勢收斂，不過仍收在697元，大漲51元，皆創新高。台積電單日市值激增1.32兆元，攀升至18.07兆元，貢獻大盤416點，同創新高。

外資買超台積電4萬2447張，居買超第2名，僅次於元大滬深300正2（00637L）的7萬2828張。據統計，台積電今天成交值788.11億元，高居台股之冠；盤中零股成交股數527萬1507股、成交金額36.7億元，也位居台股第1，為盤面焦點。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股休市期間，台積電ADR漲幅8.82%，觀察台積電今天股價漲幅7.89%，已適度補漲。隨著台積電ADR近日震盪整理，台積電後續股價是否步入整理，值得觀察。（編輯：林淑媛）1130215

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