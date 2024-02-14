台積電熊本廠今年量產 專家：全球布局重要據點

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（中央社記者張建中新竹14日電）台積電日本熊本廠將於2月24日舉行開幕典禮，第4季量產。半導體產業專家認為，熊本廠將成為台積電因應客戶地緣政治，以及供應鏈韌性需求的全球布局重要據點。

台積電為滿足客戶需求，2020年5月宣布在美國亞利桑那州設立先進晶圓廠；2021年11月決定在日本熊本設立子公司JASM，興建特殊技術晶圓廠；2023年8月決議投資德國子公司ESMC，在德勒斯登建廠。

台積電亞利桑那州廠預計2025年上半年量產4奈米製程，熊本廠則搶先在今年2月24日舉行開幕典禮，於第4季量產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米製程，將是台積電新一波海外布局中，首座量產的海外晶圓廠。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨指出，台積電熊本廠得以快速進展，後來居上搶先量產，主要與3個因素有關，第1是當地政府、國家預算補貼進程，以及補助金額大小；第2是供應鏈完整度及支援程度；第3是營運成本，包括勞工等。

楊瑞臨表示，美國、日本及德國都希望建立自主半導體供應鏈，提升供應鏈韌性，但這3地的生產成本皆高於台灣，當地政府相關政策規劃及落實情況相當關鍵；台積電熊本廠量產時間能夠超前亞利桑那州廠，主要是日本政府政策規劃速度快，且都已補助。

楊瑞臨說，日本半導體供應鏈完整度優於美國及德國，也是讓台積電熊本廠得以快速量產的主因之一。日本半導體產業雖逐步失去在全世界的領先優勢，但日本設備及材料商仍是在國際執牛耳。

他表示，台積電前往日本設廠，當地完整的設備、材料供應鏈可以就近供應；反觀德國欠缺半導體設備，美國雖有半導體設備，不過缺少電子材料化學品。

至於營運成本方面，楊瑞臨指出，日本成本雖比台灣高，不過相對要比德國及美國低，這也是台積電熊本廠進展快速的因素之一。

楊瑞臨表示，美國是台積電最大市場，當地需求大於日本，而各國政府補助情況，將影響台積電未來各地產能規模與擴產速度；若美國補助金額不如預期，熊本廠不排除可能成為台積電滿足美國及德國客戶需求的第2供應來源，是台積電全球布局的重要據點。（編輯：張良知）1130214