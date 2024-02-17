熊本廠傳量產時程提早 台積電：依計畫年底前量產
2024/2/17 12:21（2/17 12:48 更新）
（中央社記者張建中新竹17日電）台積電日本熊本廠將於2月24日開幕，媒體報導，熊本廠目前已投片試產，量產時程可望提早。台積電表示，熊本廠將按照計畫於年底前量產。
台積電熊本廠是台積電近年建廠進度最快的海外晶圓廠，並是日本振興半導體產業的關鍵，備受各界關注。報導指出，在大客戶蘋果（Apple）的催促下，台積電熊本廠搶在開幕前投片試產影像感測器，量產時程可望提早。
台積電表示，熊本廠將按照計畫於年底前量產。熊本一廠將生產12、16、22及28奈米晶片，規劃月產能5.5萬片。
台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家都將親自出席熊本廠開幕典禮，見證歷史時刻。媒體報導指出，日本首相岸田文雄和日本皇室成員也將出席典禮。台積電表示，熊本廠開幕典禮將以當地建廠相關單位人員為主。（編輯：楊蘭軒）1130217
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