台積電前進日本 台糖「台灣味」食品鋪銷熊本搶商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北18日電）台積電熊本廠24日開幕，除日本零售業者早已摩拳擦掌，紛紛插旗進駐或在現有商場增設台灣專區，台糖自2022年以沖調飲品進軍日本創佳績，現將計劃擴大鋪銷九州地區，讓「台灣味」飄散日本半導體重鎮。

台積電旗下日本子公司JASM熊本廠將於2月24日舉行開幕典禮。為回應客戶需求成長，JASM將在熊本興建第2座晶圓廠，預計年底開始興建，2027年底開始營運。

日本零售業者紛紛瞄準商機，經營大型綜合超市及購物中心的IZUMI公司，位於熊本縣菊陽町的分店內已增設台灣食品專區，擺放泡麵、八寶粥及零食等約20種產品。

日本家具日用品大廠宜得利家居（NITORI）控股公司，也選擇在鄰近台積電熊本廠的地區展店。唐吉訶德菊陽店接下來也會評估引進台灣商品。

國營事業老品牌台糖沖調飲品在2022年起進軍日本，透過日本代理商進銷，目前在實體通路如東京大阪的藥妝、超市持續鋪貨，Amazon與Rakuten電商也有販售。對於台積電進駐熊本，台糖已提醒通路擴大鋪貨，並請代理商辦理促銷，日商承諾有計劃的拓展九州地區的電商與實體通路。

台糖指出，外國食品在日本推廣需要長時間經營，日本代理商認為台糖沖調產品初試啼聲，即能獲得藥妝通路評選的「優秀賞」與Amazon的「Amazon's choice」標章實屬不易。

目前台糖除了沖調飲品，黑糖與古早糖也在去年7月展開銷售，合計共7個商品，2023年業績較2022年約成長1成。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1130218