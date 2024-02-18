唐鳳出席聯合國會議 數位部：未損國家尊嚴實質參與

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北18日電）媒體報導美日有意協助台灣外交突破，數位部長唐鳳卻不願以部長名義參與聯合國會議。數位部今天澄清，為爭取在不損及國家尊嚴下，得以出席聯合國正式會議，唐鳳以資安院董事長名義報名，不僅實質參與政府分組討論議程，她也親赴日本在場邊進行多場會談。

自由時報報導，去年10月在日本京都舉辦的聯合國網際網路治理論壇（IGF），美日兩國在構思這場聯合國相關會議時，希望可協助台灣外交突破，但唐鳳出席身分竟自貶為資安院董事長而非部長。

數位發展部今天透過新聞稿澄清，IGF年會屬於聯合國正式活動，數位部收到美方邀請台灣參加其於IGF首日主辦的「網際網路未來宣言：共同行動」（The DFI: Principles to Action）論壇，唐鳳以2022年4月代表台灣簽署DFI的簽署人身分與會。

數位部指出，在聯合國註冊系統裡，若以政府官員名義出席，必須在選單中選擇部門所屬的聯合國成員國，數位部為爭取在不損及國家尊嚴下，出席聯合國正式會議，因此唐鳳以國家資通安全研究院董事長名義報名，實質參與DFI政府分組討論議程。

同時，考量唐鳳實體與會可能引起某些非友好勢力的行動，造成不必要的困擾，決定改以線上方式參加首日DFI論壇，而且為把握此一難得機會，與友好國家重要人士及官員就相關議題交換意見，唐鳳仍決定親赴日本，並在場邊進行多場會談。

此外，在護照議題方面，數位部表示，唐鳳去年3月下旬應美國加州州長Gavin Newsom邀請，赴美參加閉門會議，因臨行前發現個人護照遺失，且此行涉及公務並非度假，因此向美方詢問能否以外交護照赴美。美國在台協會台北辦事處（AIT/T）經研議後，決定簽發單張B1/B2簽證給唐鳳。針對美方的做法，唐鳳從未宣稱是外交突破。

同年9月，唐鳳持外交護照赴美參加自由線上聯盟（FOC）高階會議，AIT循例再次簽發單張B1/B2簽證給唐鳳。數位部全程均依照主辦方要求進行安全檢核，並無要求特殊待遇，「所謂要求特殊待遇的說法是有心人刻意挑撥」。

數位部進一步說明，唐鳳此行與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、主責安全及民主與人權的國務次卿Uzra Zeya、網路空間暨數位政策局（Bureau of Cyberspace and Digital Policy）數位無任所大使Nathaniel C. Fick，以及法國、愛沙尼亞和立陶宛等38國的數位及外交首長齊聚一堂，共同研討如何因應新興技術所帶來的風險等議題。

針對立委對數位部業務的評論，數位部強調，除積極落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」分工，也配合行政院資安會報「網際網路內容管理基本規範及分工原則」。資安院還主動邀請法務部調查局等執法單位，共同參與訊息分析技術交流，並將相關研發成果提供與會單位運用。（編輯：林淑媛）1130218