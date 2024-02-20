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520後是否留任 唐鳳：去留由長官決定

2024/2/20 12:07（2/20 12:33 更新）
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數位部長唐鳳。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北20日電）媒體報導美日有意協助台灣外交突破，數位部長唐鳳卻不願以部長名義參與聯合國會議。唐鳳今天表示，沒有自我矮化的問題，這兩天各界的批評指教她都有看到，對520後是否續任，唐鳳則說，她的去留由長官決定。

自由時報報導，去年10月在日本京都舉辦的聯合國網際網路治理論壇（IGF），美日兩國在構思這場聯合國相關會議時，希望可協助台灣外交突破，但唐鳳出席身分竟自貶為資安院董事長而非部長。

立法院今天邀請行政院長陳建仁率領行政團隊進行施政報告並備質詢。對於自我矮化等相關爭議，唐鳳在列席前受訪表示，沒有自我矮化的問題，這是美國邀請台灣參加活動，她親自去京都也出席雙邊會談，只是當場接獲一些資訊，若實體進場可能會有衝突，才改用線上方式參與。

唐鳳指出，這兩天各界對她的批評指教都看到了，她向來是有則改之、無則加勉，從不會用派系角度解讀。

至於520後是否會續任，唐鳳表示，內閣現在是看守凍結期間，她的去留由長官決定。（編輯：林淑媛）1130220

#陳建仁
#聯合國
#唐鳳
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