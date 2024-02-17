遭批打假訊息不力 數位部：積極督導資安院加碼防詐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北17日電）媒體抨擊數位部打擊假訊息不力、刪減相關業務，數位部今天透過新聞稿澄清，數位部長唐鳳兼任行政法人資安院董事長，積極督促並推廣相關技術，且今年新增「智慧防詐」計畫預算，推動技術研發。

媒體報導，唐鳳限制偵測假訊息等相關業務、砍除1/3員額，質疑數位部打假「玩假的」。數位部新聞稿指出，數位部督導的行政法人國家資通安全研究院主責資安技術發展，成立以來，一直高度重視研發偵測詐騙與爭議訊息的資安工具，研發工作從未間斷。

數位部表示，唐鳳兼任行政法人資安院董事長，積極督促資安院將相關技術推廣給相關單位運用，從未如報導所言，削減相關員額；且因深偽與訊息分析技術也可用於防堵詐騙廣告，今年特別新增「智慧防詐」計畫預算，推動相關技術研發。

數位部表示，資安院主動邀請法務部調查局、內政部刑事警察局等相關執法單位，共同參與訊息分析技術交流，將相關研發成果提供與會單位運用；資安院也積極與台灣事實查核中心（Taiwan FactCheck Center）等第三方查核單位合作，以人工智慧（AI）技術針對爭議訊息進行分析，並提供溯源與諮詢服務。

針對外界質疑砍除員額的部分，數位部說明，資安院前瞻中心負責此業務的數位訊息分析組，去年進用2人、離職1人，人員並無大幅異動。

至於媒體報導指稱資安院婉拒台美合作，數位部說明，資安院設有國際合作及資安治理中心，延攬優秀人員專責推動國合交流工作，已經建立與美國等友好國家在資安領域的互信合作基礎，且與多個國家簽署合作備忘錄，並無外界所言，推遲簽署MOU情事。

另外，媒體報導稱資通安全署不溝通、倒退成行政院資安處等，數位部表示，資安署為完備整體資安防護體系，規劃推動跨部會、跨領域的資安計畫與方案，透過「行政院資安會報」平台協調中央各部會、直轄市及縣市政府，共同建構並強化整體資通安全環境。

為讓外界了解資安發展動態，資安署每月於官方網站發布資安月報，提供近期政策重點、整體威脅趨勢，也定期公布包括國家資通安全情勢報告、公務機關稽核概況報告等重要資訊，並提出相關資安防護建議。

數位部也說，為了提升政府機關資安防禦及應變能力，資安署每年擇定「資通安全管理法」納管的各級政府機關進行網路攻防演練，發現弱點均會個別通知機關改善；針對各機關共通性弱點，去除機關識別資訊後，會在政府資通安全巡迴研討會中，分享攻擊手法及系統設計弱點，供各機關據以自我檢視及策進防護。（編輯：潘羿菁）1130217