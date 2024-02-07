蔡總統官邸接見小池百合子 盼深化台日合作交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北7日電）總統蔡英文今天接見日本東京都知事小池百合子訪團時指出，台灣和東京在消防與教育等各領域有很多互動，期盼台日未來能有更多交流合作機會，關係也越來越好。

蔡總統晚間在臉書發文的照片也顯示，在官邸的會見過程，總統認養的搜救犬「樂樂」，以及貓咪「想想」等毛小孩也都入鏡。

蔡總統今天在官邸接見「日本東京都知事小池百合子訪問團」，總統府會後透過新聞稿表示，蔡總統致詞時指出，小池在台灣非常知名，也是台灣的好朋友，且親自參與2019年的「TAIWAN PLUS」活動以及去年的「台灣形象展」，非常感謝小池的支持。

蔡總統指出，台灣和東京在消防和教育等各項領域，都有很多交流，數位發展部長唐鳳在台灣疫情期間建立系統，讓民眾可以登記施打疫苗，讓疫苗接種流程快速有序，很高興小池此次也與唐鳳討論相關議題。

蔡總統說明，台灣與日本共同經歷過許多挑戰，一直是相互扶持的夥伴，小池也是台灣在日本的好朋友，希望未來雙方有更多交流合作機會，也期盼台日關係發展能越來越好。

日本石川縣能登半島日前發生地震，小池致詞時率先感謝台灣踴躍捐助善款、協助日本賑災，也提到東京相當重視防災相關訓練，並與台北市消防局有合作演練計畫。她提到，防災是守護民眾生命非常重要的課題，相信也是台日兩國共同的使命，未來應在此領域持續加強合作。

小池也感謝唐鳳在疫情嚴峻時的協助，讓她了解數位力量的重要性，台灣擁有相當優秀的數位人才與技術，希望台日能各自發揮數位的強項，持續強化交流與合作。（編輯：張若瑤）1130207