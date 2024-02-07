更多編輯台推薦新聞：
大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解
生活

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
數位發展部
新聞專題
數位發展部1/244
首頁 / 政治

蔡總統官邸接見小池百合子 盼深化台日合作交流

2024/2/7 21:41（2/7 21:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統蔡英文7日在官邸接見日本東京都知事小池百合子訪團，盼台日未來能有更多交流合作機會。圖為蔡總統抱著愛貓「蔡想想」與小池百合子（右）合影。 （總統府提供） 中央社記者賴于榛傳真 113年2月7日
總統蔡英文7日在官邸接見日本東京都知事小池百合子訪團，盼台日未來能有更多交流合作機會。圖為蔡總統抱著愛貓「蔡想想」與小池百合子（右）合影。 （總統府提供） 中央社記者賴于榛傳真 113年2月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北7日電）總統蔡英文今天接見日本東京都知事小池百合子訪團時指出，台灣和東京在消防與教育等各領域有很多互動，期盼台日未來能有更多交流合作機會，關係也越來越好。

蔡總統晚間在臉書發文的照片也顯示，在官邸的會見過程，總統認養的搜救犬「樂樂」，以及貓咪「想想」等毛小孩也都入鏡。

蔡總統今天在官邸接見「日本東京都知事小池百合子訪問團」，總統府會後透過新聞稿表示，蔡總統致詞時指出，小池在台灣非常知名，也是台灣的好朋友，且親自參與2019年的「TAIWAN PLUS」活動以及去年的「台灣形象展」，非常感謝小池的支持。

蔡總統指出，台灣和東京在消防和教育等各項領域，都有很多交流，數位發展部長唐鳳在台灣疫情期間建立系統，讓民眾可以登記施打疫苗，讓疫苗接種流程快速有序，很高興小池此次也與唐鳳討論相關議題。

蔡總統說明，台灣與日本共同經歷過許多挑戰，一直是相互扶持的夥伴，小池也是台灣在日本的好朋友，希望未來雙方有更多交流合作機會，也期盼台日關係發展能越來越好。

日本石川縣能登半島日前發生地震，小池致詞時率先感謝台灣踴躍捐助善款、協助日本賑災，也提到東京相當重視防災相關訓練，並與台北市消防局有合作演練計畫。她提到，防災是守護民眾生命非常重要的課題，相信也是台日兩國共同的使命，未來應在此領域持續加強合作。

小池也感謝唐鳳在疫情嚴峻時的協助，讓她了解數位力量的重要性，台灣擁有相當優秀的數位人才與技術，希望台日能各自發揮數位的強項，持續強化交流與合作。（編輯：張若瑤）1130207

總統蔡英文7日在官邸接見日本東京都知事小池百合子訪團，盼台日未來能有更多交流合作機會。圖為蔡總統領養的退役搜救犬「樂樂」也參加會見。 （總統府提供） 中央社記者賴于榛傳真 113年2月7日
總統蔡英文7日在官邸接見日本東京都知事小池百合子訪團，盼台日未來能有更多交流合作機會。圖為蔡總統領養的退役搜救犬「樂樂」也參加會見。 （總統府提供） 中央社記者賴于榛傳真 113年2月7日
#小池百合子
#台灣
#唐鳳
#蔡英文
延伸閱讀
台灣搜救隊受邀赴日參加防災訓練 交流救援技術小池百合子訪台灣形象展 最愛故宮「翠玉白菜」台灣形象展日本展出 東京都知事小池稱讚減碳技術台灣形象展登場 經長王美花：日企有意投資百億元
數位發展部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
唐鳳：推動3大公有雲資料中心 年底前落地台灣
172.30.142.221