賴副總統接見小池百合子 盼台日共創產經發展雙贏

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（中央社記者賴于榛台北7日電）副總統賴清德今天接見日本東京都知事小池百合子訪團，針對地震、消防等議題進行討論，也盼兩國在區域和平穩定及經濟產業繁榮發展上，共創雙贏。小池則期盼台日共同支持新創產業，開創指標性產業。

賴副總統下午接見「日本東京都知事小池百合子訪問團」，總統府會後透過新聞稿表示，賴副總統致詞時指出，2016年台南地震時，小池曾表達關心與協助，因此2017年他也特別到東京感謝小池，今天再次見面，內心非常高興。

賴副總統說明，總統與立委大選上個月落幕後，小池立即表達祝賀，展現台日兩國深厚情誼，同時國際社會也肯定台灣這場選舉，肯定台灣民眾在中國的壓力下，堅定選擇民主，並願意與國際民主社會共同創造區域的和平與穩定。

賴副總統強調，未來將與副總統當選人蕭美琴共同努力，維護台灣安全，維持台海現狀穩定及區域和平，促進台灣進一步繁榮發展，也期盼得到小池支持，讓台日兩國能進一步合作，在區域和平穩定及經濟產業繁榮發展上，共創雙贏。

副總統提到，台日是鄰居，有歷史淵源，同樣面臨颱風及地震等天災，甚至傳染病的挑戰，幾十年來互相幫助，像是台灣921地震、日本311地震、日本能登半島地震以及防疫期間等，都是患難見真情，感情非常深厚，他也希望能登半島能盡速解決災害，順利重建。

小池則再度恭賀賴副總統在總統大選取得勝利，當選為下一任總統。她指出，台日關係的緊密程度已超越一般友誼，尤其因為地震的關係，兩國情誼更加深化，非常感謝台灣針對能登半島地震伸出援手。

她談及，東京每年都會舉辦綜合防災演習，台灣也派出搜救隊參加，彼此學習在防災方面的經驗，當災害發生時也能互相幫助；過去在台灣921大地震時，她也曾與前總統李登輝至災區視察，並捐贈組合屋安置災民。

小池表示，台日合作不僅限於防災救援，還有許多其他領域值得攜手合作，例如加強數位領域合作，期盼雙方共同支持台日新創產業，培養更多年輕企業家，並開創新的指標性產業。（編輯：張若瑤）1130207