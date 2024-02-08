賴副總統春節慰勉海巡執勤人員 致贈加菜金新春福袋

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（中央社記者溫貴香台北8日電）今天是小年夜，副總統賴清德今天分別前往海巡署艦隊分署、第二海巡隊、淡水第二漁港安檢所，慰勉海巡執勤人員堅守崗位的辛勞與付出，並致贈加菜金及龍年新春福袋。

副總統賴清德上午在海洋委員會主委管碧玲、海巡署長周美伍、艦隊分署長廖德成等人陪同下，分別前往海巡署艦隊分署、第二海巡隊、淡水第二漁港安檢所，慰勉海巡執勤人員堅守崗位的辛勞與付出。

賴副總統首先抵達第二海巡隊及淡二安檢所，聽取任務簡報及參觀辦公環境，並致贈加菜金及龍年新春福袋。

副總統致詞時表示，海巡署是國家海上執法單位，對於國家安全的重要性不言可喻。海委會在管碧玲帶領下，積極完成了許多任務，包括救生救難、護漁護民、維護海上治安、防堵非洲豬瘟等，值得嘉獎。

副總統說，今天他特別代表總統蔡英文來表達慰勉，過年期間很多國人都放假了，海巡同仁仍堅守崗位、站在第一線，他要向他們拜年，祝福身體健康、家庭美滿幸福，工作一切順利。

隨後，副總統前往海巡署艦隊分署，並以視訊方式向嘉義艦及宜蘭艦表達慰勉之意。談及去年8月屏東籍「旭承輝」漁船火燒船事件，宜蘭艦千里送藥救援，船長蔡明輝也透過視訊向海上執勤的海巡人員表達感謝，並講述當時血壓飆高、急需用藥情況。

副總統表示，海巡單位肩負國安、治安、民安等重責大任。「工欲善其事，必先利其器」，政府除了成立海洋委員會，也協助完成海巡人員所需的各項設備儀器。今天他除了慰勉大家整年辛勞，也要傳達蔡總統與他對海巡單位的支持，政府會做大家的後盾。

副總統提到，他在擔任行政院長期間，查緝毒品是一項非常重要的工作，海巡單位被賦予重任，也交出亮麗的成績單，感謝大家的辛勞，努力造福台灣社會及全國人民，意義重大。

隨後，副總統致贈水果禮盒及加菜金，以及視導勤務中心。接著與海巡同仁一起圍爐用餐，再次感謝大家一年來的辛勞，現場氣氛溫馨熱絡。（編輯：楊凱翔）1130208