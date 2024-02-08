吳釗燮宴請東京都知事小池百合子 盼深化台日關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北8日電）外交部長吳釗燮昨天透過晚宴接待日本東京都知事小池百合子，吳釗燮表示，台灣受到日本等理念相近國家的協助，同時也盼發揮良善力量，為國際社會作出更多貢獻。小池百合子則說，這次訪台見證台日深厚友誼。

外交部今天發布新聞稿指出，小池百合子於2月7日至8日率團訪問台灣，吳釗燮於7日晚宴小池百合子一行人，表達誠摯歡迎之意。

吳釗燮致詞表示，台日情誼深厚，彼此遭遇困難時總是互相伸援，感謝日本在台灣發生地震及疫情時給予協助。除了天災、疫情的威脅外，雙方也共同面臨地緣政治及國家安全等挑戰，台灣受到日本等理念相近國家的協助，同時也盼發揮良善力量，為國際社會作出更多貢獻。

小池百合子回應表示，感謝台灣各界在1月1日能登半島地震後慷慨相助，協助日本度過難關。東京都與台北市等城市在防災等領域進行交流，這次訪台見證了台日深厚友誼，期盼今後台日關係能持續發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳釗燮與小池百合子也就當前國際局勢、自由民主選舉制度及推動數位創新等議題交換意見。

外交部表示，小池百合子此行是以東京都知事身分首次訪台，昨天晉見總統蔡英文及副總統賴清德，並拜會台灣日本關係協會會長蘇嘉全、數位發展部長唐鳳及台北市長蔣萬安等，就推動數位科技、強化防災避難措施及發展新創產業等議題交換意見，有助深化台日實質交流與合作。（編輯：潘羿菁）1130208