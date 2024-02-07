唐鳳接見小池百合子訪團 盼國際松進一步合作

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（中央社記者蘇思云台北7日電）數位部長唐鳳今天接見日本東京都知事小池百合子訪團，就強化數位合作、數位轉型與產業交流等議題交換意見。唐鳳表示，期待今年國際松可進一步跟東京都合作，擴大參與隊伍數、激盪出更多創意。

數位部今天晚間發布新聞稿，唐鳳表示，台灣推動數位轉型強調國際合作，並重視公民社群參與，以提升政府數位服務發展能量；台灣自2019年起舉辦總統盃黑客松國際松，去年跟日本東京都知事盃黑客松合作宣傳，擴大參與。

唐鳳指出，感謝東京都副知事宮坂學協助拍攝宣傳國際松徵件影片，去年共收到逾30國的60件作品投件，創歷年新高；期待今年國際松可進一步跟東京都合作，擴大參與隊伍數、激盪出更多創意。

數位部數位產業署致力推動5G專網，唐鳳表示，為推動5G專網應用並力促台日數位產業合作，數位產業署署長呂正華去年率團訪日，了解日本導入經驗及作法，並跟資策會共同參加東京「自治體．公共WEEK展」，展示台灣業者的5G、AI等技術應用方案，成功開啟台日數位產業合作與促進5G專網相關法規、技術與應用交流。

唐鳳表示，台灣跟日本有著共同理念「數位道（デジ道）」，也就是以全民為本、不遺落任何人的數位共融精神，期盼在這樣的基礎上，能跟日本和東京都有更多的交流與合作。

小池在會中也分享日本東京都的數位轉型作法，指出東京都已成立數位專責部門，期盼讓1400萬東京都民享受到數位轉型的便利；她也感謝唐鳳曾多次以線上方式，參加東京都主辦的數位領域相關活動，期盼持續透過台日合作，讓東京都知事盃黑客松能獲得更好的成果。（編輯：林克倫）1130207