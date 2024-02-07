唐鳳：推動3大公有雲資料中心 年底前落地台灣

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（中央社記者蘇思云台北7日電）數位部長唐鳳今天表示，台灣致力打造多元方式維持通訊韌性，推動國際3大公有雲服務商資料中心，在今年底前落地台灣，確保國際海纜出狀況時，仍可維持國內通訊的暢通，並將有限的衛星頻寬保留給國際通訊。

唐鳳今天以視訊方式接受彭博電視台（Bloomberg TV）晨間節目Daybreak Asia連線採訪，分享台灣在通訊韌性與AI民主化經驗，強調應該「讓全民掌握AI的方向盤」，並期盼與全球民主夥伴深化合作，共同聯防AI可能帶來的風險。

唐鳳以去年馬祖連接台灣的2條海纜被切斷為例，說明台灣致力打造多元異質的通訊方式，以維持通訊韌性，例如強化微波，並與英國的OneWeb和歐洲的SES合作部署非同步軌道衛星，同時推動國際3大公有雲服務商，在今年年底前落地台灣，以確保當連接台灣與世界的國際海纜出狀況時，仍可維持國內通訊的暢通，並將有限的衛星頻寬保留給國際通訊。

國際3大公有雲服務商包括Google、微軟跟AWS，目前Google資料中心已經落地台灣。

因應AI風險方面，唐鳳表示，今年最重要的工作，是提升民眾在日常生活中理解和應用AI的能力，為AI可能造成的風險形成預防效果，根據台灣人工智慧實驗室、台灣民主實驗室等單位的報告顯示，深偽等AI技術，已大幅降低產生假帳號與社群互動的成本。

唐鳳指出，選舉期間境外資訊操弄的主要目的，是企圖造成對選舉公正性、對民主制度的懷疑，塑造民主只會帶來混亂、兩極對立與仇恨的印象。雖然對選舉造成的影響有限，選後人民更普遍對民主制度抱有信心，但資訊操弄方式仍持續演化，試圖擴大不同政黨、不同意識形態間的分歧，不過目前為止並未奏效。

唐鳳強調，AI帶來的風險不應只依靠少數企業自主應對，而應盡量開放大眾參與，並協助各界透過地端微調等技術，協力確保AI的準確性與公平性，「讓全民掌握AI的方向盤」。

唐鳳說明，台灣去年底成立的「AI評測中心」也秉持相同的概念，與民間共同研擬AI評測的方法論與標準，而不是將所有評測業務集中由單一組織控管，只有運用開源模式與集體智慧，透過全民審議來探索AI可能的風險，才能打造出安全可信賴的AI。（編輯：張若瑤）1130207