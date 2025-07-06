加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
颱風丹娜絲來襲 台中苗栗彰化等4縣市明全天停班停課
首頁 / 生活
颱風丹娜絲
新聞專題
颱風丹娜絲6/139
首頁 / 生活

統一超全台門市設防颱專區 民生物資加強備貨

2025/7/6 15:37（7/6 16:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
統一超宣布，全台逾7100家7-ELEVEN設置防颱專區。（中央社檔案照片）
統一超宣布，全台逾7100家7-ELEVEN設置防颱專區。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北6日電）因應颱風丹娜絲來襲，統一超今天宣布，全台逾7100家7-ELEVEN設置防颱專區，針對民生物資如罐頭、袋裝泡麵、生麵、米、大罐瓶裝水、常溫飲料、便利用品（電池、雨具）、冷凍食品等加強門市備貨量。

針對離島地區門市，統一超表示，導入凍轉藏商品，增加商品多樣性。

google news透過 Google News追蹤中央社

統一超也設置生鮮蔬果、嚴選素材鮮物專區，提供蔬菜、水果及冷凍肉品等多元選擇。另外，即日起至7月8日前推出「防颱就近買」優惠商品，指定麵包、瓶裝水、泡麵、電池組合等商品優惠。

統一超針對民眾臨時外出補給需求，也整合實體門市與外送業者入口平台「OPEN NOW」24小時一站串聯服務，門市同時享有foodomo、Uber Eats、foodpanda等3大外送品牌，提供2到5公里內的外送、自取整合式服務。（編輯：楊蘭軒）1140706

#7-ELEVEN
#統一超
#颱風
#離島
#丹娜絲
颱風丹娜絲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風丹娜絲來襲 大巨蛋防颱設應變小組
39
更多編輯台推薦新聞：