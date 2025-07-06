統一超全台門市設防颱專區 民生物資加強備貨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北6日電）因應颱風丹娜絲來襲，統一超今天宣布，全台逾7100家7-ELEVEN設置防颱專區，針對民生物資如罐頭、袋裝泡麵、生麵、米、大罐瓶裝水、常溫飲料、便利用品（電池、雨具）、冷凍食品等加強門市備貨量。

針對離島地區門市，統一超表示，導入凍轉藏商品，增加商品多樣性。

透過 Google News 追蹤中央社

統一超也設置生鮮蔬果、嚴選素材鮮物專區，提供蔬菜、水果及冷凍肉品等多元選擇。另外，即日起至7月8日前推出「防颱就近買」優惠商品，指定麵包、瓶裝水、泡麵、電池組合等商品優惠。

統一超針對民眾臨時外出補給需求，也整合實體門市與外送業者入口平台「OPEN NOW」24小時一站串聯服務，門市同時享有foodomo、Uber Eats、foodpanda等3大外送品牌，提供2到5公里內的外送、自取整合式服務。（編輯：楊蘭軒）1140706