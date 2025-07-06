颱風丹娜絲襲台 國內線7日上午全取消

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（中央社記者余曉涵台北6日電）颱風丹娜絲襲台，華信航空跟立榮航空今天下午紛紛宣布，明天上午國內線全數取消，午後則將陸續恢復正常營運。

颱風丹娜絲今天下午3時的中心位置在北緯22.1度，東經118.9度，即在澎湖的南南西方約180公里之處，以每小時27轉21公里速度，向北北東進行。

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受到丹娜絲影響，國內線航班明天也有所異動。立榮航空表示，國內線航班明天上午全數取消，除馬祖航線全天取消外，其他航線將於下午陸續恢復並加開本島往返金門、澎湖航班協助疏運旅客。

華信航空指出，國內線航班明天上午全數取消，並將於下午陸續恢復正常營運，為協助疏運離島旅客，將加開本島往返金門、澎湖航班。（編輯：陳清芳）1140706