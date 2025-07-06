加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

颱風來襲高雄山區恐有豪雨 台27線部分路段封閉

2025/7/6 16:38（7/6 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
颱風丹娜絲增強為中颱，高雄市山區6日共發布土石流黃色警戒69條及大規模崩塌黃色警戒2處，保全戶1797人，市府下午完成預防性撤離。（高雄市原民會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年7月6日
颱風丹娜絲增強為中颱，高雄市山區6日共發布土石流黃色警戒69條及大規模崩塌黃色警戒2處，保全戶1797人，市府下午完成預防性撤離。（高雄市原民會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年7月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市山區共發布土石流黃色警戒69條及大規模崩塌黃色警戒2處，保全戶1797人，市府下午1時40分完成預防性撤離。另外，台27線中興至大津路段有受災風險，不排除實施預警性封閉。

截至下午4時，農業部農村發展及水土保持署持續發布高雄市那瑪夏、六龜、桃源及茂林等4區23里共計69條土石流黃色警戒，以及六龜、茂林等2區2里共計2處大規模崩塌黃色警戒。

高雄市水利局表示，市府依據土石流黃色警戒及大規模崩塌黃色警戒，要求六龜、桃源、那瑪夏、茂林等區，合計保全戶1797人，包含尚未發布大崩塌黃色警戒的桃源區寶山里保全戶65人，已於今天下午1時40分完成預防性撤離。

此外，交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段發布訊息表示，經研判中央氣象署水情情資，預測高雄山區將有豪雨以上發生機率，台27線中興至大津路段有受災風險，不排除將實施預警性封閉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄市長陳其邁今天下午也前往桃源區視察明霸克露橋，及前往桃源區勤和里活動中心關心山區居民預防性撤離情況。

至於高雄市區因上午風雨不大，百貨公司及電影院照常營業，紛紛湧現人潮，下午一度風雨增強，但也數次出現風雨停歇的空檔，各地尚未傳出災情。（編輯：李淑華）1140706

#六龜
#那瑪夏
#水利局
#茂林
#交通部
#桃源區
#高雄市
#陳其邁
#農業部
#交通部公路局
#農村發展及水土保持署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

39
更多編輯台推薦新聞：