颱風丹娜絲逼近 高雄山區4區完成撤離1797人

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（中央社記者張已亷高雄6日電）颱風丹娜絲來襲，高雄市府因應土石流暨大規模崩塌警戒，六龜、那瑪夏、桃源區在今天中午完成保全戶撤離，茂林區近下午2時全數撤離；4區已完成撤離共計1797人。

高雄市政府水利局指出，農業部農村發展及水土保持署中午12時30分許發布，高雄市土石流黃色警戒69條、2處大規模崩塌警戒。對此，六龜、那瑪夏、桃源區公所均回報在中午12時完成居住人數撤離，茂林區則在下午1時40分全數撤離，4個行政區完成撤離實際居住保全人數共計1797人。

依水利局新聞稿，市長陳其邁上午11時20分許前往美濃湖視察清疏成果並聽取簡報。他表示，美濃湖是地方重要水體，此次清疏提升其庫容與防洪效能，有助分擔汛期間的調節壓力。另提醒民眾避免在強降雨期間前往排水、河川、湖泊等低窪地區。

水利局表示，美濃湖清疏工程在今年汛期前完工，共清除約13.4萬立方公尺淤積土方，並將土方提供給民眾回填農地使用，減少棄置問題及提升土地利用價值，同時提升湖泊蓄水及調節能力，降低周邊地區淹水風險，改善湖區生態環境。

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另外，高雄市副市長林欽榮則視察市區路樹加固作業、捷運Y16站體工程防汛及三民區寶業里滯洪池。他表示，捷運黃線施工位於人口稠密區，其中Y16站體鄰近寶業里滯洪池，捷運局與水利局應合作，確保滯洪池正常運作，並運用智慧監測系統掌握即時水情，同時落實工區防颱加固措施等作業，嚴防強風豪雨。

水利局指出，三民區寶業里與鳳山交界的澄清路、義華路一帶，過去曾因強降雨淹水，因此在41期重劃區設置寶業里滯洪池，總面積約4.6公頃，滯洪量達10萬噸，並配置3台2CMS抽水機加速排洪。自民國101年完工啟用以來，有效調節澄清路與義華路口的排洪壓力，改善當地淹水問題。（編輯：李淑華）1140706