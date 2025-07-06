資格賽全勝 台灣連2屆晉亞足聯女子亞洲盃會內賽

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（中央社記者黎建忠台北6日電）台灣女足今天在2026亞足聯女子亞洲盃資格賽最終戰，以2比1擊敗印尼，順利在分組3戰全勝，連續2屆晉級會內賽，力拚重返4強之路。

2026亞足聯女子亞洲盃資格賽共分為8組，僅取各組第1名晉級會內賽，將和明年的東道主澳洲，以及上屆前3名的中國、韓國、日本共計12支球隊一同爭冠。

基本上，2026亞足聯女子亞洲盃資格賽分組態勢都是一支獨強，台灣女組世界排名第42名，在D組排第1，勉強只有世界排名第95名的印尼能稍做抗衡，其餘巴基斯坦、吉爾吉斯都在百名之外。

資格賽的8個組別，僅剩下A組將於明天開始在約旦舉行，同樣由伊朗、約旦、黎巴嫩、新加坡、不丹爭奪唯一門票。

2026亞足聯女子亞洲盃原名亞足聯女子錦標賽，從2006年改為現有名稱。賽事從1975年開辦，原本每2年舉辦1次，但2010年賽事結束後，改為每4年舉辦1次。

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台灣女足早期在亞足聯女子亞洲盃戰績輝煌，拿過3次冠軍、2次亞軍、2次季軍，不過最近一次闖進4強是在1999年，當時獲得亞軍。

上屆2022年在印度舉辦的亞足聯女子亞洲盃，台灣女足同樣從資格賽過關，闖進僅有12支球隊可參加的會內賽，並且順利挺進8強，才在PK中以3比4不敵菲律賓遭淘汰。（編輯：管中維）1140706