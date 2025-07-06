加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
颱風丹娜絲來襲 台中苗栗彰化等4縣市明全天停班停課
首頁 / 國際

達賴喇嘛90歲生日 自認是「普通佛教僧侶」

2025/7/6 15:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社印度達蘭薩拉6日綜合外電報導）西藏精神領袖達賴喇嘛今天說自己是「普通的佛教僧侶」，並以祈禱和平的方式度過90歲生日。

法新社報導，達賴喇嘛在訊息中表示：「我只是一個普通的佛教僧侶，通常不參與生日慶祝活動。」他感謝與他一起慶祝生日的民眾，利用這次機會「培養內心的平靜和憐憫之心」。

路透社報導，曾獲諾貝爾獎和平獎的達賴喇嘛是全球最具影響力的宗教領袖之一，但北京將達賴喇嘛視為分裂主義分子，並尋求掌控藏傳佛教。

西藏於1959年起義反抗中國統治，但最終失敗，達賴喇嘛隨後逃離西藏，長住印度達蘭薩拉（Dharamshala）至今。

除了世界各地數以千計的追隨者、各界名流，美國與印度官員今天也都將出席達賴喇嘛在達蘭薩拉的生日慶典。

慶典活動包括文化表演，長期追隨達賴喇嘛的好萊塢明星李察基爾（Richard Gere）和印度聯邦部長級人物也將致辭，達賴喇嘛本人也會發表談話。

google news透過 Google News追蹤中央社

先前一週的慶典對藏傳佛教徒尤其重要，達賴喇嘛先前表示，他將在90歲生日時針對自己下一世的轉世給出更多說明。

達賴喇嘛2日試圖平息外界對其繼任問題的臆測，表明自己圓寂後會轉世，且唯一有權認定未來轉世靈童的機構是他的非營利組織「達賴喇嘛甘丹頗章基金會」（Gaden Phodrang Foundation）。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140706

#印度
#好萊塢
#達賴喇嘛
#西藏
#諾貝爾獎
達賴喇嘛
達賴喇嘛90歲生日 賴總統發文祝賀美祝賀達賴喇嘛90大壽 挺藏人自由選擇宗教領袖
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

7
更多編輯台推薦新聞：