日皇伉儷首赴蒙古國是訪問 創歷代皇室先例

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（中央社記者楊明珠東京6日專電）日皇德仁與皇后雅子今天從東京前往蒙古國進行國是訪問，這是歷代日皇首度訪問蒙古，將會晤蒙古總統呼日勒蘇赫伉儷，並出席蒙古年度傳統體能運動競技節慶「那達慕」大會的開幕式。

日本放送協會（NHK）報導，日皇伉儷今天上午10時（台灣時間9時）許抵達東京羽田機場，秋篠宮文仁伉儷等到機場送行。之後，日皇伉儷搭乘政府專機前往蒙古國，下午抵達蒙古首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）。

日皇伉儷8日將以國賓身分出席歡迎儀式，之後與蒙古總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khürelsükh）伉儷見面，當晚在下榻的飯店出席歡迎晚宴。預定11日出席蒙古最大盛典「那達慕」大會的開幕式。

1945年二次世界大戰日本戰敗後，被蘇聯俘虜的日本人之中約1萬4000人被移送至蒙古生活在嚴苛的環境中，約有1700多人喪命，烏蘭巴托郊外有由日本政府建立的「日本人死者慰靈碑」，日皇伉儷8日下午將造訪此處。

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日本朝日新聞報導，時代由「平成」來到「令和」，日皇德仁伉儷出訪海外，首先是到印尼，之後是英國，這次第3度出訪。此行由前外相、眾議員河野太郎身為首席隨員陪同訪蒙古。

德仁在還是皇太子的時代，曾於2007年訪問蒙古，這次是第2次訪問蒙古。皇后雅子則是首度訪問蒙古。一行計畫13日返國。（編輯：韋樞）1140706