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花蓮吉安溪橋中山橋改建工程 半半施工單線雙向通車

2025/7/6 15:28（7/6 15:41 更新）
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花蓮193縣道吉安溪橋及中山橋因地震受損，改建工程於民國113年10月開工，7月開始封橋交通管制，採分階段、半半施工，施工期間交通管制採單線雙向通車。圖為吉安溪橋汽機車交管動線。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 114年7月6日
花蓮193縣道吉安溪橋及中山橋因地震受損，改建工程於民國113年10月開工，7月開始封橋交通管制，採分階段、半半施工，施工期間交通管制採單線雙向通車。圖為吉安溪橋汽機車交管動線。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 114年7月6日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮193縣道吉安溪橋及中山橋因地震受損，改建工程於民國113年10月開工，7月開始封橋交通管制，採分階段、半半施工，施工期間交通管制採單線雙向通車，估115年底完工。

0206地震導致花蓮縣多處建築物損壞或倒塌，其中吉安溪橋、中山橋也出現裂縫、高低落差及滲水等受損情形，經花蓮縣府0206震災災害捐款管理委員會專案審議後，同意核定新台幣2億7000萬元辦理2座橋梁復建工程，預計明年底完工通車。

花縣府建設處表示，吉安溪橋7月8日至12月8日採「半半施工」，只封一半車道，另一半維持雙向通行；夜間吊梁作業自7月22至25日、7月27日至30日，每晚10時至翌日6時僅留單線雙向通行，現場有旗手引導，請用路人耐心等候。

中山橋施工期間自8月5日至115年5月5日，同樣採「半半施工」，僅封半側車道，另一側維持雙向通行；夜間吊梁作業自10月30日至11月4日、115年1月15至20日，每晚10時至翌日6時僅留單線雙向通行。現場工區前1公里、300公尺、100公尺及現場均設有預告標誌與警示燈，用路人提前減速，注意標線與分流指示。

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建設處特別提醒，部分時段將有全橋封閉或單線雙向通行，駕駛人依現場人員及臨時標誌行駛，切勿搶道。

縣府呼籲，吉安溪橋及中山橋改建工程攸關地方交通命脈，施工期間如造成不便，請體諒並配合各項交通管制，共同維護自身及他人通行安全，期待嶄新橋梁早日完工啟用。（編輯：陳仁華）1140706

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