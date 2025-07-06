喬科維奇直落三晉16強 笑納溫網100勝

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天在溫布頓網球錦標賽男單第3輪直落三擊敗同為塞爾維亞同胞的對手凱茨曼諾維奇（Miomir Kecmanovic），同時笑納個人溫網第100勝。

法新社和路透社報導，喬科維奇今天在這項草地大滿貫賽事完成百勝壯舉，以6比3、6比0、6比4直落三輕取同胞凱茨曼諾維奇，挺進第4輪，持續朝生涯第25座大滿貫冠軍邁進。

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大會第6種子喬科維奇的精湛球技，使他成為史上第3位在全英俱樂部（All England Club）草地上達成100場勝利的選手，僅次於9屆冠軍娜拉提洛娃（Martina Navratilova）與8屆冠軍費德瑞（Roger Federer）。

喬科維奇接下來將在第4輪賽事中對上大會第11號種子、澳洲選手德米瑙爾（Alex de Minaur）。（譯者：李佩珊/核稿：洪培英）1140706