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艾卡拉茲逆轉對手 挺進溫網8強

2025/7/7 06:13
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（中央社倫敦6日綜合外電報導）西班牙網球名將艾卡拉茲今天又讓大批粉絲嚇出冷汗，首盤打到搶七落敗，終以3比1逆轉來自俄羅斯、以中立身分參賽的盧布列夫，闖進溫布頓網球錦標賽男單8強，續朝3連霸之路邁進。

法新社報導，第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在溫網中央球場（Centre Court）丟掉首盤後才站穩腳步，終以6比7（5/7）、6比3、6比4、6比4擊敗第14種子盧布列夫（Andrey Rublev），在現場觀眾一面倒為他加油的鼓舞下演出逆轉秀。

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艾卡拉茲的主要對手─7座溫網金盃得主塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）和第1種子義大利球王辛納（Jannik Sinner）─在本屆溫網迄今比賽中所向披靡，而艾卡拉茲截至目前表現則是時好時壞。

儘管偶有佳作，艾卡拉茲今天開賽之後同樣還是找不到自己的節奏，直到後來才回穩。他將在8強賽迎戰英國對手諾瑞（Cameron Norrie）。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140707

艾卡拉茲
喬科維奇溫網99勝到手 衛冕冠軍卡雷茨科娃鏖戰晉級艾卡拉茲直落三晉級溫網第3輪 續朝三連霸之路邁進
盧布列夫
辛納直落三擊敗盧布列夫晉8強 本屆法網一盤未失法網辛納與茲韋列夫晉級 皮古拉與安德瑞娃闖16強
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