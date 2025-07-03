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艾卡拉茲直落三晉級溫網第3輪 續朝三連霸之路邁進

2025/7/3 03:19
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（中央社倫敦2日綜合外電報導）西班牙新生代網球好手艾卡拉茲今天在溫布頓錦標賽男單次輪以6比1、6比4、6比4直落三，擊敗世界排名第733的本屆黑馬、英國業餘選手塔維特，晉級第3輪。

法新社報導，世界排名第2的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在6月30日男單首輪，與義大利38歲老將佛尼尼（Fabio Fognini）鏖戰5盤，苦戰逾4個小時才取得勝利。

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艾卡拉茲今天則耗費2小時又17分鐘，才擊退世界排名第733的塔維特（Oliver Tarvet）。塔維特本次展現嶄露頭角的實力，讓偏袒他的地主觀眾欣喜不已。

艾卡拉茲在本戰後累計取得20連勝，續朝溫網三連霸之路邁進。他將在第3輪對決第25種子的加拿大選手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime），或是德國球員史特魯夫（Jan-Lennard Struff）。（譯者：陳正健/核稿：鄭詩韻）1140703

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