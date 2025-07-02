溫網首輪高夫爆冷出局 喬帥克服不適力拚大滿貫25冠

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）美國網球好手高夫（Coco Gauff）幾週前才贏得法國網球公開賽冠軍，今天卻在溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）首輪爆冷出局，她矢言下次會調整方向。

法新社報導，這屆溫網第2種子高夫以7比6（7/3）、6比1敗給世界排名第42的烏克蘭選手雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）。

高夫迄今已奪下兩座大滿貫冠軍，在6月法網封后後，外界原本預期她能在溫網有亮眼表現。

但這位21歲美國女將未能延續她在巴黎紅土賽場上的成功，反而在溫網首輪出局，寫下她自2023年以來最快的大滿貫落敗。

雅絲特蓮絲卡僅花78分鐘便強勢奪勝，高夫則成為繼第3種子皮古拉（Jessica Pegula）、第5種子鄭欽文之後，當天又一位爆冷出局的焦點選手。

男單賽事方面，塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）雖然感到身體不適並丟掉1盤，但賽後他感謝「醫生的神奇藥丸」助他挺過難關，開啟他爭奪創紀錄第25座大滿貫冠軍之路。

7度在溫網封王的喬科維奇在深夜比賽中，以6比1、6比7（7/9）、6比2、6比2擊敗世界排名第41的法國選手繆勒（Alexandre Muller）。

喬科維奇在首盤展現壓倒性優勢，3度破發，但繆勒在第2盤搶七勝出，將盤數扳平。

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喬科維奇在第3盤找回狀態，並在第4盤藉由幾次破發幫助他鎖定勝利。

喬科維奇自2023年以來就與澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）並列擁有24座大滿貫單打冠軍，他認為最有可能拿下具歷史意義的第25座冠軍就是溫網。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140702