溫布頓網球賽 曾俊欣化解2個賽末點仍首輪吞敗

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（中央社記者黎建忠台北1日電）2025年溫布頓網球賽今天男單首輪，「台灣一哥」曾俊欣對上澳洲選手胡基克，雙方鏖戰逾3小時，可惜在第4盤搶7化解對方2個賽末點後，仍以3比6、4比6、6比4、6比7（5比7）落敗。

這雖是曾俊欣生涯第6度打進4大滿貫賽，但6次都是首輪出局，而今年可進帳6.6萬英鎊（約新台幣270萬元）。

男單世界排名第96的曾俊欣，今天對上排名第93的胡基克（Aleksandar Vukic），前2盤曾俊欣整體發球狀況都不佳，合計出現5次雙發失誤，讓對手很快地連拿2盤搶得先機。

第3盤胡基克在第7局破了曾俊欣發球局後，取得4比3領先，不過此時曾俊欣鼓起餘勇，一口氣連下3局，包含破了對手2次發球局，反以6比4扳回一盤。

來到關鍵第4盤，雙方一路鏖戰到5比5，接下來2人互破發球局，讓比賽又陷入膠著進入搶7大戰。

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搶7大戰中，前7分雙方互破對方1次發球分，胡基克取得4比3些微領先，沒想到接下來曾俊欣的2次發球，先是雙發失誤，接著又出現放小球掛網的情況，讓對手取得6比3的3個賽末點。

儘管曾俊欣隨後連破對手2次發球分，將比分追成5比6，但接下來輪到自己發球時，雙方來回底線抽球，可惜曾俊欣最終一記雙手反拍掛網，無緣上演逆轉秀。（編輯：張雅淨）1140701