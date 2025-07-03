加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動
網球大滿貫賽
新聞專題
網球大滿貫賽1/102
首頁 / 運動

莎芭蓮卡直落二克敵 溫網女單前5種子僅剩她獨撐

2025/7/3 06:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦2日綜合外電報導）來自白俄羅斯的世界球后莎芭蓮卡今天歷經苦戰，最終以7比6（7比4）、6比4直落二擊敗捷克女將鮑茲科娃（Marie Bouzkova），闖進溫布頓網球錦標賽女單第3輪。

法新社報導，莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）避開了提前出局的命運，在本屆溫網女單首輪，有幾名頂級球員已經落馬，包括第2種子高夫（Coco Gauff）、第3種子皮古拉（Jessica Pegula）及第5種子鄭欽文，這些球員被視為莎芭蓮卡的爭冠對手。

google news透過 Google News追蹤中央社

在去年溫網女單亞軍、第4種子義大利女將鮑里尼（Jasmine Paolini）第2輪遭淘汰後，第1種子莎芭蓮卡成為本屆溫網女單頭5號種子中唯一晉級的選手。

莎芭蓮卡現年27歲，坐擁3座大滿貫金盃，但她迄今溫網女單最佳成績是4強，未曾闖進決賽。（譯者：陳正健/核稿：鄭詩韻）1140703

莎芭蓮卡
梅迪維夫溫網首輪爆冷出局 莎芭蓮卡旗開得勝[影]高夫力退世界球后 奪10年來美國首座法網單打冠軍[影]
高夫
溫網首輪高夫爆冷出局 喬帥克服不適力拚大滿貫25冠美俄雙姝齊破對手 高夫、安德瑞娃闖進法網8強之林
網球大滿貫賽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
艾卡拉茲直落三晉級溫網第3輪 續朝三連霸之路邁進
40
更多編輯台推薦新聞：