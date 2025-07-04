加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動
網球大滿貫賽
新聞專題
網球大滿貫賽1/103
首頁 / 運動

喬科維奇溫網99勝到手 衛冕冠軍卡雷茨科娃鏖戰晉級

2025/7/4 02:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦3日綜合外電報導）溫布頓網球錦標賽今天繼續第2輪賽程，塞爾維亞名將喬科維奇輕取地主選手伊凡斯挺進男單第3輪，女單衛冕冠軍卡雷茨科娃遭遇美國好手多海德，則是鏖戰3盤才辛苦勝出。

本屆溫網頭3天爆出不少冷門，多位種子球員提前打包，但喬科維奇（Novak Djokovic）拒絕成為最新一位意外出局的名將，今天只花了1小時又47分鐘，就以6比3、6比2、6比0解決持外卡參賽的伊凡斯（Dan Evans）。

賽後得知這是他在溫網的第99場勝利之後，喬科維奇說：「也就是說我打好久了！我還是很享受打球，這座球場帶給我很多東西，在我心裡，溫布頓一直有著特殊的位置，在這裡締造的歷史當然格外特別。」

38歲的喬科維奇2023年贏得美國公開賽之後，大滿貫單打冠軍來到24座，與澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）並列。

儘管過去兩年溫網都在決賽敗給西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），喬科維奇仍然相信，他最有機會贏得第25座大滿貫冠軍的地方，就是溫網。

女單方面，去年冠軍、捷克好手卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）辛苦打了1小時又51分鐘，才以6比4、3比6、6比2拍落多海德（Caroline Dolehide）。

大會17號種子卡雷茨科娃首輪也是拚戰3盤，先輸1盤後倒趕兩盤，力退菲律賓小將伊亞拉（Alexandra Eala）。

今天她在第1盤第4局遭到破發，但隨即回破，而後以6比4拿下首盤。

google news透過 Google News追蹤中央社

但第2盤她開始出現狀況，第6局被破發之後沒能回破，最終以3比6輸掉這盤，盤數來到1比1平手。

幸好卡雷茨科娃在決勝盤穩住陣腳，關鍵破發之後取得4比2領先，終至贏得比賽。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1140704

#卡雷茨科娃
#艾卡拉茲
#溫布頓
#溫網
#喬科維奇
#伊凡斯
喬科維奇
溫網首輪高夫爆冷出局 喬帥克服不適力拚大滿貫25冠艾卡拉茲史詩逆轉球王辛納 前法網冠軍讚比費德瑞對納達爾還精彩
卡雷茨科娃
吳芳嫺溫網女雙首輪勝出 與詹皓晴各攜搭檔晉次輪
網球大滿貫賽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
莎芭蓮卡直落二克敵 溫網女單前5種子僅剩她獨撐
39
更多編輯台推薦新聞：