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狄米特羅夫挺進溫網第3輪 掀懷舊情懷[影]

2025/7/4 11:17（7/4 12:12 更新）
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保加利亞名將狄米特羅夫（圖）3日在溫布頓網球錦標賽擊敗法國對手，挺進男單第3輪。（路透社）
保加利亞名將狄米特羅夫（圖）3日在溫布頓網球錦標賽擊敗法國對手，挺進男單第3輪。（路透社）
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（中央社倫敦3日綜合外電報導）保加利亞名將狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）今天以7比5、4比6、7比5、7比5擊敗法國對手穆特（Corentin Moutet），挺進溫布頓網球錦標賽男單第3輪，掀起球迷一股懷舊情懷。

路透社報導，狄米特羅夫10多年前首度闖進溫網4強，當時有「小費德瑞」之稱的他仍被視為大滿貫賽奪冠熱門人選之一。他之後也曾在美國公開賽和澳洲公開賽打進4強，可惜都未能抱回金盃。

不過，現年34歲的狄米特羅夫至今仍是巡迴賽中最具風格的球員之一，優雅的單手反拍和流暢的全能型表現，令人難得憶起現代網球變成底線拉鋸戰之前的經典風格。

對於那些仍懷念現已退休的8屆溫網冠軍「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）球迷來說，狄米特羅夫或許能滿足他們一些懷舊情懷。

狄米特羅夫連續第59次征戰大滿貫賽，為現役球員中最多。

狄米特羅夫先前在法國公開賽第2輪因髖部傷勢退賽，他被問到繼續拚戰的動力時說：「當人年長一點，面臨的挑戰會非常不一樣。」

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他還說：「現在不再是關於對手，也不再是著重勝負，而是你自己的戰鬥。你需要了解自己的動機：為何打網球？為何要堅持下去？為何願意讓身體經歷這種挑戰？」

狄米特羅夫下一場將迎戰奧地利選手歐福納（Sebastian Ofner）。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140704

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#溫網
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#溫布頓網球錦標賽
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