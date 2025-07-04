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溫網女單連番爆冷 第6種子基斯第3輪落馬

2025/7/4 23:35
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（中央社倫敦4日綜合外電報導）今年澳網女單冠軍、美國好手基斯（Madison Keys）今天在溫網女單第3輪意外敗給德國選手席格門（Laura Siegemund），成為本屆溫網最新一位爆冷出局的球星。

法新社報導，席格門以6比3、6比3直落二爆冷淘汰基斯。基斯是今年澳網女單冠軍，目前排名世界第8，本屆溫網女單名列第6種子，反觀席格門是世界排名第104。

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本屆溫網女單已有多名高種子選手提前落馬，包括第2種子高夫（Coco Gauff）、第3種子皮古拉（Jessica Pegula）、第4種子義大利女將鮑里尼（Jasmine Paolini）及第5種子鄭欽文。

本屆溫網女單頭號種子、來自白俄羅斯的世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）目前仍在場上奮戰。（譯者：陳正健）1140704

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