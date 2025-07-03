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謝淑薇攜拉脫維亞搭檔 溫網女雙闖頭關

2025/7/3 20:56
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（中央社記者陳容琛台北3日電）台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科在溫布頓網球錦標賽的女雙首輪，以6比2、6比3擊敗喬治亞卡拉珊尼克芙、俄羅斯普里丹基娜的組合，如願挺進次輪。

上週在伊斯特本網球公開賽勇奪女雙亞軍的謝淑薇，這次溫網再度與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）攜手，尋求生涯第10座大滿貫金盃，「台拉聯軍」榮膺女雙第4種子，今天在首輪與喬治亞卡拉珊尼克芙（Oksana Kalashnikova）、俄羅斯普里丹基娜（Elena Pridankina）的組合正面交鋒。

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此役，謝淑薇、奧斯塔朋科展現十足壓制力，並未遭遇太多挑戰，不僅整場發球局1局未失外，還4度上演破發，最後僅花費1小時5分鐘，即以6比2、6比3搶下比賽勝利，下一輪將面對烏克蘭柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）、羅馬尼亞魯塞（Elena-Gabriela Ruse）的組合，爭取女雙16強門票。

另外，生涯首度踏上大滿貫賽舞台的台灣好手何承叡，今天也與中國搭檔布雲朝克特在溫網男雙首輪亮相，可惜終場以6比7（5比7）、3比6不敵法國網球公開賽的男雙冠軍組合澤巴洛斯（Horacio Zeballos）、葛拉諾勒（Marcel Granollers），無緣晉級次輪。（編輯：李淑華）1140703

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