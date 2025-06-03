喬科維奇技壓諾瑞晉8強 法網100勝入袋史上第2人
2025/6/3 01:48
（中央社巴黎2日綜合外電報導）塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天以6比2、6比3、6比2直落三擊敗英國對手諾瑞（Cameron Norrie），晉級法國網球公開賽男子單打8強，並取得法網生涯第100勝。
路透社和法新社報導，喬科維奇成為史上第2位在紅土大滿貫賽法網贏得百勝的男子球員，前一位是退役的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）。坐擁14座法網男單冠軍的納達爾，法網生涯戰績是112勝4敗。
喬科維奇第19度打進法網8強賽，創下單一大滿貫賽最多次紀錄。
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現年38歲的喬科維奇說道：「感覺很棒，但101勝會更棒。我非常榮幸…但我目前必須繼續努力。」
喬科維奇曾3度在法網封王，他接下來將於8強賽出戰德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）。（譯者：盧映孜/核稿：陳彥鈞）1140603
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