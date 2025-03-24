喬科維奇職涯接近尾聲：爭奪世界第1不再是目標

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（中央社邁阿密23日綜合外電報導）塞爾維亞男網名將喬科維奇今天表示，追求世界第1已不再是他的主要目標。隨著他的職業生涯接近尾聲，與其球王寶座，這位坐擁24座大滿貫金盃的好手更樂於在重大賽事勝出。

路透社報導，喬科維奇（Novak Djokovic）生涯曾雄霸世界球王寶座的時間長達400多週，目前排名第5。但現年37歲的他證明自己依舊寶刀未老，今天在邁阿密公開賽（Miami Open）第3輪奪下ATP世界巡迴賽1000大師賽（ATP World Tour Masters 1000）破紀錄的第411勝。

喬科維奇今天以6比1、7比6（7比1）淘汰阿根廷的卡拉貝利（Camilo Ugo Carabelli），也讓他朝個人第100座男單冠軍邁進一步，讓他不禁說出「球王位置沒這麼重要」的話來。

他表示：「我的目標是能夠在大滿貫賽和我參加的比賽中拿出最佳表現。我的賽程已有所改變，代表我顯然不是在拚排名積分。」

喬科維奇還表示：「老實說，現在情況或許與前幾年（或）我職涯大多時候不同。我開心的是能夠贏得大滿貫賽或1場重大賽事，而不是世界排名第1。現在這些對我來說更重要。」

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目前擁有男單冠軍數比喬科維奇多的歷來網球選手，只有美國名將康諾斯（Jimmy Connors）的109座和瑞士特快車費德瑞（Roger Federer）的103座。他承認要超越這兩人有難度。

喬科維奇說：「能刷新紀錄當然很棒。...但如同剛才所說，現在要我達到這項成就，很可能比前幾年更困難。我會一步一步來，再看情況。我不知道自己還會比賽多久，但目前當我打得好時仍很享受。」（譯者：蔡佳敏/核稿：張正芊）1140324